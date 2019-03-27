Model 3無限期延後交車 傳特斯拉推銷部分買家加價購plus版

外媒報導，許多特斯拉 (TSLA-US) 起價 35000 美元的基本款 Model 3 車主接獲延遲交車的通知，在某些情況下，特斯拉還試圖遊說預購車主購買更昂貴的車款。

特斯拉上個月終於推出售價 35000 美元的標準版 Model 3，當時允諾交車期間 2 至 4 週，然而迄今還沒有看到特斯拉標準版 (Standard)Model 3 交車的證據，但特斯拉的 Standard + 版 Model 3 已經交車多輛。 (Standard + 版與 Standard 版同時推出，Standard + 售價貴 2500 美元)

電動車新聞網站 Electrek 收到許多買家回報，稱他們訂購的 Standard Model 3 原已排定交車，但特斯拉通知無法如期交車。

特斯拉給予買家的消息通常如下：

「抱歉，我們需要重新往後安排您的交車日期，待我們評估有更好的交車時間時，特斯拉代表將會與您聯繫。」

但媒體追蹤發現，這些收到通知的買家尚未有人回報獲得特斯拉交車的新日期，卻有部分買家聲稱，特斯拉與其聯繫，試圖遊說他們改訂購價格高 2500 美元的 Standard + 版。

特斯拉拒絕回應媒體的置評請求。

特斯拉股價近期走勢

Electrek 評論，此現象相當奇怪，因為現在是季末，而特斯拉一般而言會努力在季末交車，而且遲延的車款都是售價 35000 美元的標準版 Model 3，這點也令人擔心。

雖然特斯拉應該不至於無法製造標準版 Model 3，但這顯然對該公司獲利有負面衝擊，這或許是他們為何要在第二季推動交車並試圖遊說買家改買更昂貴車款的原因。

雖然遊說買家訂購更昂貴車款並不令人意外，這也是特斯拉推出 Standard + 版的明顯用意，但推銷之前，應首要確保每種車款的正確交貨日期，而非藉著無限期推遲 Standard 版來增加 Standard + 的銷量。

根據 Electrek，目前尚無 Standard 版已交車的紀錄。

馬斯克蔑視法庭案將開庭

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 的律師和美國證券交易委員會 (SEC) 的律師下週 (4 月 4 日) 將於曼哈頓法庭上開戰，辯論馬斯克的推特是否觸犯蔑視法庭的行為。

去年馬斯克因在推特上釋放私有化的誤導性推文，爾後與 SEC 取得和解，SEC 要求馬斯克日後在推特上發表任何可能影響特斯拉股價的言論之前，都要先得到該公司管理人員的許可。

但 2 月 19 日馬斯克連發多條推文，首先慶祝特斯拉汽車準備好向歐洲市場發貨，接著又有推文提到產量等等，4 小時候又再發澄清數據。SEC 在其法庭文件中稱，馬斯克這條內容不準確的推文被傳播給了超過 2400 萬人，而他在發表推文之前並未尋求、也未獲得預先批准。

然而，特斯拉稱馬斯克推文的內容此前已獲得該公司首席法律顧問和指定證券律師的預先批准，用於 1 月 30 日發布，且發布時間非納斯達克交易時間。