「適航證」未獲受理 中國暫停引進波音737MAX新機

根據外媒報導，中國民航局自 3 月 21 日起，暫停受理波音 (BA-US) 737 MAX 機型的「適航證」申請，換言之，中國已暫停引進波音 737MAX 新機。

波音 737MAX 機型，於半年內兩度發生空難，導致多國祭出「停飛令」；基於安全考量，部分航空公司已開始重新評估，採購波音飛機的適切性。

陸媒報導稱，中國民航局近期向各航空公司發布「關於暫停受理 737MAX 飛機適航證申請的通知」，並表示，空難事故調查，尚未排除飛機設計問題，加上波音正在對系統進行更改設計，有鑑於飛機適航性仍存在不確定性，決定暫停頒發 737MAX 飛機的「適航證」。

另一方面，在中國國家主席習近平出訪法國期間，空中巴士 (Airbus) 取得中國 350 億美元的訂單；空中巴士稱，這筆訂單包括 290 架 A320 系列窄體客機，以及 10 架 A350 系列廣體客機。

先前有消息指出，中國正考慮將波音 737MAX 飛機，排除在中美談判的貿易採購清單之外。

週一波音股價收漲 2.29%，至 370.46 美元；台北時間週二 (26 日) 晚間 8 點 17 分，Investing.com 報價顯示，波音盤前股價上漲 0.96%，至 374 美元。