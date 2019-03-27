【華冠投顧】國巨的『複製版』！

中美貿易問題，即將在北京召開第八輪磋商，於明日 03/28 起為期二日。此趟，美方談判代表萊特西澤與財長努欽將出席。而在北京會議結束之後，中國談判代表將於四月初趕赴美國，進行下一輪談判。依據目前情況來看，因川普仍保持強硬立場，因此，後續之發展恐將不如外界預期的樂觀，續關注其後續發展。

如上周五之述『因此，未來有必要續保持寬鬆立場。這對於股市而言是個利多，但近二個月以來的漲勢，已將行情推升至初步反壓區，隨之，或將有段回測之機。』果真本週開始出現回檔。

06 道瓊，續留意上方 25707-25875 初步反壓區間之力道如何？目前已進入此區，後市再次出現下壓機會仍高。

週一，台股隨著美股的弱勢呈現，出現了重挫。依據型態來看，短期上方賣壓依舊存在。04 加權，依據 03/25 之述『目前已具轉空之機，上方 10500-10586 之反壓區間為關注重心！』昨日進入該區，最高來到 10571，隨即下盪；後續出現再次下壓之機會仍高。

因此，未來一週在股票操作策略設定上，仍須謹慎以待，持股以多、空雙向佈局為妥；因券空單有相對避險之效用。

另外，我們推薦給大家做多之個股，應用在短、長線之交易皆適宜，投資人可以藉著回測之機，低接進場。

近期熱門標的股評析、推演：

4414 如興：今日於下方支撐區止跌，後續具上攻之契機。

看長多！

2327 國巨：

看長多！

下圖為 03/21 之述，目前已在下方關卡止跌。

下圖為後市之推演

作者：華冠投顧 葉良超 分析師