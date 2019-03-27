崇佑去年確定由虧轉盈 EPS0.61元 擬配發0.5元現金股利

金屬建材廠崇佑 - KY(5543-TW) 去年確定由虧轉盈，崇佑今 (27) 日公布財報，稅後純益 1889 萬元，每股純益為 0.61 元。崇佑董事會日前決議，擬配發股利 0.5 元。

財報顯示，2018 年，崇佑營收 10.46 億元，毛利率 25.47%，年減 2.16 個百分點，稅後稅後純益 1889 萬元，每股純益為 0.61 元。

崇個累計今年 1-2 月營收 1.38 億元，較去年同期小幅成長 3.55%，崇佑仍持續看好高端辦公樓、生物製藥、公共工程等，對於金屬建材裝修需求提升，並陸續接獲中國大陸及東南亞地區訂單，市場能見度已可達 2 個月。

崇佑 2 月在醫藥、辦公大樓等金屬建材案源需求保持暢旺，帶動旗下「Buima」品牌金屬天花板、金屬隔間牆體出貨表現；崇佑主管持續看好高端辦公樓、生物製藥、公共工程等金屬建材裝修需求提升，公司也陸續接獲中國及東南亞地區，包含北京新機場線地鐵站、馬尼拉地鐵站、蘇州華為等訂單，整體訂單能見度達 2 個月，可望陸續在第 2 季起逐步出貨認列。

崇佑主管進一步表示，集團近兩年積極提振業務布局，在接單案源優化、產品組合調整、完善組織架構等策略效益漸顯，已逐步看見整體營運效率提升，並挹注集團未來中長期營運保持良好成長動能，包括公司已於去年底完成集團子公司「江蘇崇佑」更名為「中國崇佑」，以全新集團定位有助於擴大中國地區公共建設、集團公司等案源接單表現，並積極開拓集團多元業務版圖發展，開創集團未來營運發展格局。