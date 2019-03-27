【日盛投顧】亞股初見止跌回穩，台股量縮狹幅震盪

◆盤勢分析

1. 美股四大指數收高，晨間亞股暫緩近期跌勢略有回穩。周三加權指數小幅跳空低開，盤中最低 10515.86 守穩 10 日線，隨後亞股逐漸轉強，台股跌幅逐漸收斂。終場加權收 10,542.70 點，下跌 16.50 點，跌幅 0.16%。

2.OTC 指數早盤開高震盪走低，尾盤收低翻落盤面，終場收 138.59 點，微跌 0.05%，目前短線上方壓力為 140 點，下方支撐為月線 137.69 點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股收小十字線，持續在 5 日線與 10 日線間擺盪。

(2) 量能：成交量微縮至 1033.63 億元，後續不宜出量下殺。

(3) 技術指標：日 KD 指標向下、MACD 柱狀體零軸之下走低。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 11.80 億元；外資 - 20.49 億元、投信 + 2.97 億元、自營 + 5.73 億元。

量縮個股輪動

1. 電子類股

(1) 緯創集團：雲端硬件廠商 6669 緯穎上市第一天大漲超過 50%，帶動母公司 3231 緯創股價攻上今年新高，相關軟件 4953 緯軟股價收盤上漲超過 1.5%。

(2)PCB：3037 欣興、2313 華通股價維持高姿態整理，8046 南電今年力拼虧轉盈，股價創近 4 年新高；上游銅箔基板 2383 台光電、6274 台燿、8358 金居盤中明顯量增，股價集體小漲。

(3)PA、二極體：受惠 5G、車用需求，PA 產業逐漸走出谷底，營運有望增溫 ，8086 宏捷科周三暴量上漲表現強勢，3105 穩懋、2455 全新維持紅盤。另二極體 5425 台半、2481 強茂持續低檔轉強。

2. 非電子類股

(1) 自行車：「2019 台北國際自行車展」將於 27 日登場，自行車產業再掀話題，雙雄 9921 巨大、9914 美利達股價維持紅盤，零組件 1526 日馳股價再創近期新高。

(2) 營建：329 檔期即將到來，國內建商推案量上看 5000 億元，2501 國建外資持續買超，股價周三量出走高；2524 京城盤中強攻漲停。