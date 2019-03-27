【華冠投顧】量縮睡覺盤 ABF雙雄熱度不減

2019.03.27 盤後分析

#大盤短評：進入週線 B 波，多方結構看 10370，不破都先看多。

#盤勢分析

今天週選擇權結算，大盤開盤後量能陸續萎縮，基本上這邊就如昨天所說震盪整理，修正過熱的指標，而明天又是摩台結算，預估整理的機會也不小，大盤雖然有盤頭疑慮，但是並沒有確認頭部，加上即將進入股東會旺季，很多標的都有融券強制回補問題，還是提醒大家不要逆勢作空，並且留意手中空單是否有回補壓力。

#類股方面，PA 族群過去幾週大漲不少，2455 全新及 3105 穩懋今天雖然盤中創新高，但尾盤都收了下來，主因還是年線的趨勢仍然向下，而一直沒表現的 8086 宏捷科今天強攻漲停比較屬於落後補帳結構，且同時來到年線反壓，請投資人留意停利點，另外 PCB 族群昨天遭法人大賣的 3037 欣興及 8046 南電死灰復燃，看來等待買點還有機會再攻，但可惜的事 2383 台光電 4958 臻鼎 - KY 盤中都有過高表現但尾盤收弱，一樣可以注意法人動向，若無明顯調節後續還可留意。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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