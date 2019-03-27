彭博調查：人行寬鬆之路未競 但流動性盛宴高峰或已過

與此前中國人行大刀闊斧的降準舉措相比，未來三個季度中國人行的寬鬆之舉，可能會轉為「涓涓細流」。

據彭博於 2019 年 3 月 18 日 - 3 月 25 日進行的最新調查顯示，市場對中國人行年內繼續降低存款準備金率的預期較為一致，未來三季度每個季度降幅僅 50 個基點，較此前四個季度累計 350 個基點的幅度明顯放緩。

對第二季存準率，39 位經濟學家、固定收益交易員和分析師給出的調查中值顯示，估第二季末存准率將降低至 13%，目前在 13.5%。

18 位受訪者調查中值顯示，估第三季底和第四季底將分別降至 12.5% 和 12% 水平。

利率方面，受訪者預期基準利率和公開市場逆回購利率維持在當前水位。

中國人行存款準備金率 圖片來源：Bloomberg

「近期中國股市和房市都在回暖，為防範資產泡沫，貨幣政策大概率不會採取更寬鬆的措施。」法國巴黎銀行人民幣利率外匯分析師季天鶴在電話採訪中表示。他還指出，近幾次降準主要都是置換 MLF，這不代表利率會下行。

彭博經濟學家 David Qu 則對彭博表示，從中國人行行長易綱在兩會期間的表述來看，未來貨幣政策依舊維持現有的狀態，降準等手段都服從於整體目標：一是要使 M2 和社融增速與名義 GDP 相匹配，二是要繼續向中小企業傾斜。

今年來中國經濟下行壓力不減，政府最新將經濟成長目標小幅下調至 6%-6.5%。頭兩個月經濟加劇放緩，如工業增加值、零售總額增速及進出口等表現均不如預期，加大對中小銀行降準力度被寫入 2019 年中國政府工作報告，但在中國第一季已實施了 1 個百分點的降準之後，中國人行行長易綱在兩會新聞發布會上表示，未來下調存款準備金率仍有一定空間，但較前幾年「小多了」。

資產方面，中國今年股、債、匯表現不俗，其中 A 股在今年來全球主要股市中漲幅居前，截至周二，年迄今滬綜指漲幅超過 20%，人民幣亦升逾 2%，在亞幣中漲幅居於第二，債市方面，10 年國債殖利率已經跌至 2016 年 12 月來低位附近。

基準利率下調機率不大

更多關於第二季底的調查細節如下：

綜合 39 位對中國人行存準率水平的預估，降幅區間在 0-100 個基點

14 位認為降幅達 100 個基點，占比 36%，50 個基點的為 22 位，占比 56%

51 位受訪者中，42 位認為一年期貸款基準利率不會調降，占比 82%

另 9 位預估貸款基準利率將下調，預期調降幅度在 20-50 基點

36 位受訪者中，23 位認為中國人行不會調降七天逆回購利率，占比 64%

另外 11 位認為將調降，預估區間在 2.10%-2.50%

季天鶴和 David Qu 都認為，基準利率和政策利率未來幾個月下調概率都不大。「在利率方面，應該更關注利率市場化改革，而不是基準利率水平本身的調整，」David Qu 稱。

光大銀行金融市場部分析師周茂華在周二也點評指出，短端看，預計市場流動性在目前合理充裕的基礎上再度寬鬆的可能性偏低，隨著未來經濟底部確認，利率下行空間有限。

實際上中國人行行長易綱在今年兩會新聞發布會上就提到，2018 年貨幣政策取向是一直在降低無風險利率，但小微企業、民營企業實際感受的融資成本比較高，主要是風險溢價較高造成，降低風險溢價主要是利率市場化改革和供給側結構性改革兩個途徑。

興業研究、光大銀行、恆豐銀行、南華期貨、萬杉資本、徽商期貨、南京證券、中銀國際證券等多家機構參與了此次彭博調查。