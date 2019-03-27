滬深盤後—上證指數探底回升漲0.85% 重返3000點 工業大麻熱度再起

陸股今 (27 日) 探底回升，上證指數重回 3000 點。早盤在汽車整車、軍工板塊持續殺跌影響下，三大股指紛紛跳水，創指跌幅一度逼近 1%，但之後由白酒概念股拉升，午後工業、大麻股再發力，推升全日漲幅。

截至收盤，上證指數漲 0.85%，報 3022.72 點；深成指數漲 1.01%，報 9609.44 點；創業板指數漲 0.47%，報 1637.77 點。但成交金額大幅縮減，滬市成交金額人民幣 2950.76 億元，深市成交 3696.65 億元，兩市合計成交僅 6647.41 億元。

上證指數日線走勢圖 圖片來源：investing.com

類股表現上，工業大麻、抗生素、明膠等板塊漲幅居前，汽車整車、養殖業、房地產園區等板塊跌幅居前。

今天盤面重點在工業大麻股。上午 10 點左右，中國證券報發布文章表示，日前國家禁毒委員會辦公室已下發 “關於加強工業大麻管控工作的通知”，通知要求各省市自治區禁毒部門要嚴把工業大麻許可審批關。

消息發出後，原本漲勢已高的工業大麻板塊漲幅迅速收窄，不過隨後漲幅再次擴大，繼續領漲大盤。業內人士指出，一旦對工業大麻的管控收緊，無論是種植牌照還是加工牌照，未來價格有望走高。

近期工業大麻受到關注，主要與其巨大的市場空間有關。據歐睿國際的數據，2018 年全球大麻合法市場約 120 億美元，至 2025 年，合法產品市場規模將達到 1660 億美元。CBD 需求提升，未來兩年增速有望接近 80%。

部分股票因這波趨勢連帶受惠。金鷹股份 (600232-CN) 本週公告，公司從事業務與大麻無關，主要為麻、毛、絲、絹紡織機械成套設備製造銷售，以及亞麻紡、絹紡、織造、染整、製衣等。不過今天股價表現依然強勢，以漲停作收。

主業為藥物研發的昆藥集團 (600422-CN)，近期也大漲一波，公司發布公告表示，近期業務無任何異常。不過由於公司有一項業務為天麻系列，市場認為，可能因此受到炒作。

展望後市，巨豐投顧認為，市場正從此前的急拉快漲切換到震盪模式，上週滬指圍繞 3100 點反復拉鋸，今滬指重返 3000 點，但經過連續調整之後，做多信心衰退，市場成交量大幅萎縮，預計大盤將橫盤箱型震盪為主。