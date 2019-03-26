上銀去年純益年增逾96% EPS為18.44元 同寫新猷

上銀 (2049-TW) 今 (26) 日公告去年財報，受到大環境需求趨弱影響，去年第 4 季稅後純益為全年單季低點，EPS 則為近 6 季新低，不過，在前 3 季表現亮眼帶動下，去年全年純益與每股純益均創新高，稅後純益 53.92 億元，大增 96.94%，每股純益 18.44 元。董事會並通過每股擬配息 7 元，改寫配息新猷。

上銀去年第 4 季合併營收 66.48 億元，季減 20.4%，年增 1.45%，毛利率 35.92%，季減 4.82 個百分點，年減 3.26 個百分點，營益率 13.07%，季減 12.63 個百分點，年減 6.7 個百分點；稅後純益 8.7 億元，季減 50.06%，年增 2.84%，每股純益 2.85 元。

上銀去年全年營收 293.33 億元，年增 38.59%，毛利率 39.65%，年增 3.82 個百分點，營益率 21.88%，年增 6.07 個百分點；稅後純益 53.92 億元，年增 96.94%，每股純益 18.44 元。

上銀董事會今日並通過去年盈餘分派案，每股擬配發現金股利 7 元，改寫歷年來配息新高紀錄，配息率約 37.96%，共將發放約 21.04 億元現金股利。若以今日收盤價 261.5 元計算，現金殖利率約 2.68%。

展望今年營運，上銀董事長卓永財表示，3 月營收表現將優於 2 月，今年在汽車工業與半導體產業上有所斬獲，工具機在力矩工作迴轉平台等新品上，仍持續成長，而由於新品將在下半年逐步量產，預期今年整體營運成長動能將來自下半年。