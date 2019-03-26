小確幸！ATM小額轉帳 4月起分級調降跨行轉帳手續費

金管會今 (26) 日宣布，銀行轉帳手續費自今 (2019) 年 4 月 1 日起將調整，銀行將分級調降自動櫃員機 (ATM) 小額跨行轉帳手續費，個人對個人帳戶轉帳金額在 500 元以下，皆可享每日一次免手續費優惠；501 至 1000 元手續費降為 10 元；1001 元以上則維持 15 元手續費。手續費短收，整體銀行損失估計約 1 到 2 億元。

現今數位金融發達，轉帳需求量大增，但是每筆跨行轉帳手續費皆收取 15 元，民眾對於調整跨行轉帳手續費有所期待，加上去年中央銀行總裁楊金龍都曾表示，網路與行動支付興起，許多民眾因 ATM 交易轉帳手續費較高，因而選擇網路轉帳，認為銀行計收方式應具有調降空間。

經財金公司邀集金融機構共同研商調整小額跨行轉帳手續費計價及分級費率的可行性，經過多次討論，在同時兼顧社會大眾期待並考量金融機構成本下，全面調降小額轉帳手續費，也就是就 1000 元以下小額跨行轉帳交易採分級優惠措施，並自 4 月 1 日起實施。

500 元以下才免收手續費，不少民眾批評太少，金管會表示，財金公司它依據現在人的網路小額交易而定，大概都是 500 元以下，是希望帶動數位經濟、小額支付的轉帳。

金管會表示，現行各銀行已對網路轉帳的目標客戶給予不同的優惠方案，為尊重自由市場競爭機制，本次所訂小額跨行轉帳手續費分級費率未區分實體 ATM 或網路轉帳等交易，均一體適用。

本次調整方案以「個人對個人」為限，至於「個人對企業」的匯款則沒有手續費減免，服務項目也僅限新台幣轉帳。