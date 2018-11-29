〈醫療科技展開展〉新光集團一條龍參展 新保大秀全齡生活服務

2018 台灣醫療科技展今 (29) 日開展，新光關係企業參展展出最新、獨創的醫療儀器，從健康檢查、介入性醫療、居住新未來、居家照護到保險保障等項目整合資源，打造一條龍的完善服務，提供安心樂活的全齡生活服務。

新光集團由新光人壽、銀行、醫院、新光保全 (9925-TW) 共同參加台灣醫療科技展，並以「新光讓愛發光，健康樂活新未來」為主題，從早期診斷健檢，至疾病發生時介入性治療與健康管理，後續的樂齡住宅及居家在宅服務 (Care U 雲端照護系統)，並提供保單服務。

新光保全指出，為了生活，許多年輕人離開家鄉出外打拼，父母長時間獨居，但他們在家是否安全、身體是否健康，遠在外地的遊子們，想要照顧也心有餘而力不足。台灣正式進入高齡社會，人口老化帶來各種問題。

新光保全跟隨新光關係企業發展銀髮事業的腳步，新光保全長期投入人力與時間，與台灣產官學界及日本、以色列等國家照護事業交流，並在 2013 年設立專責的新保生活關懷公司，提供健康照護、安心照護、安心接送及輔具銷售等服務。在多年研究後，開發出「Care U 雲端居家照護平台」，讓離家遊子能透過簡訊、網頁，即時了解親人狀況，本次醫療展也特別展出 Care U 雲端居家照護服務體驗。

此外，新保生活關懷也引進日本多款智慧科技輔具，這次醫療展現場展出智能助行車、人型輪廓離床偵測系統、電動移位機、家用洗頭機及智慧床墊監測系統等等，希望透過科技化的機器人和輔具，協助行動不便者、需要照護的長輩以及養護機構或一般大眾，能親自體驗科技為高齡生活帶來的幫助。

本次現場最受矚目的，是來自日本的神奇家用洗頭機，能讓手術病患、行動不便者、長期臥床長輩或暫時無處洗頭的民眾，甚至是坐月子的產婦，不需要出門，就可以或坐或躺，由機器完成細緻的洗髮清潔，感受清爽舒適的生活科技。

同時，新光關係企業本次展出的另一特色，在「居住新未來」，結合醫療、住宿、旅館，並設有健身房、韻律教室、水療池等多種舒適、便利的公共設施，不但讓入住者有更多選擇，對高齡或行動不便者也量身打造無障礙環境。新光保全也加入共同規畫「新板傑仕堡」，還規劃有「醫療診所」、「旅館大樓」及「出租住宅」，完善結合醫療、住宿及飯店多元服務，以智慧化安全管理，讓居住者享有健康促進、無齡安心生活。