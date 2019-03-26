原料成本高漲 國化去年本業獲利減5成 仰賴和淞科技穩營運

國化 (1713) 去年營收 6.71 億元，年增率 1.18%，毛利率 11.18%，較前年減少 4.23 個百分點，營業利益降至 1948 萬元，年減率 57.4%，主要燒鹼、鋅、硫磺等原料全年漲幅達 1 成，以及產品大陸競爭依舊，轉嫁不易，轉投資和淞科技因半導產業主要客戶建廠作業，業外收益挹注，稅後淨利 1.15 億元，年增率 58.1%，每股盈餘 0.76 元。國化主要進口鋅塊，製成鋅粉、吊白塊等產品，去年原料成本承壓，毛利率由第一、二季 12.8～12.9% 左右，降至第三季 10.71%，第四季更跌破 1 成，降至 7.74%，國化董事長暨總經理曹木生說，今年原料價格算穩下來，不會像去年那般大漲。



國化去年本業疲弱，半導體、光電廠生產製造的相關服務轉投資持股 30.9% 和淞科技主要客戶為台積電 (2330)，在南科、大陸持續建廠，去年獲利表現不俗，業外收益由前年 3439 萬元，成長到 9730 萬元，成長 182%。



至於國化高雄廠於 2005 年 10 月遷建於屏東屏南工業區，重劃為 65 期區，原持有 1 萬坪土地，捐地之後仍持有 5000 坪，每坪帳列成本為 8000 元，目前進度已完成重劃，曹木生強調會伺機開發。