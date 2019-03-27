「服務版」蘋果首秀股價跌 蘋果後市值得期待？ 

蘋果於美國時間週一 (25 日) 加州賈伯斯劇院 (Steve Jobs Theater) 舉行 2019 春季發表會，儘管硬體新品缺席，市場密切關注四大訂閱服務新品發布，亦關注蘋果股價變化，然而，蘋果週一股價收跌 1.2%。

蘋果 2019 春季發表會一口氣推出多項新訂閱服務：Apple TV+ (串流媒體訂閱)、Apple News+ (新聞、雜誌訂閱)、Apple Card (信用卡服務) 與 Apple Arcade (遊戲訂閱)。

蘋果野心勃勃地希望這次發表會改變「遊戲規則」，創造新的商業獲利模式，但華爾街多對這次蘋果春季發布會反映平平。

多家分析師對蘋果春季發布會缺乏關鍵細節感到困惑，不論是新訂閱服務的正式推出時間、收費不明，還有些功能與其他企業相似，華爾街看空分析紛紛出爐。

BTIG 分析師 Walt Piecyk 週一 (25 日) 看空蘋果：「蘋果公司推出的串流媒體服務可能引發股票拋售，因為成為一個強大的媒體平台是困難且昂貴的。」

多年科技行業從業經驗的分析師 Rohit Chhatwal 表示，蘋果沒有可靠的原創內容庫來吸引用戶，蘋果需要幾年時間才能與 Netflix 或亞馬遜競爭。

Rohit Chhatwal 認為：「iPhone 銷售放緩升級週期延長、全球激烈競爭的挑戰繼續，都將限制蘋果股票長期看漲。」

高盛重申對蘋果股票的「中性」評級，由於新訂閱服務短期內利潤不高，Apple Store 佣金佔據服務部門的主要營收來源，iPhone 業務成長不足，預測蘋果股價將大幅下挫。

花旗投資研究 (Citi Research) 表示，我們不相信蘋果軟體新品發表是股票的主要催化劑，因為消費者改變行為的速度很慢。

然而，根據避險基金分析工具「Kensho」的數據發現，週一 (25 日) 蘋果股票表現與股票平均表現大致相符。

值得注意的是，蘋果股票在發布會當天和一週內一般都會下跌，但蘋果股價也通常會反彈。媒體發布會後三個月，蘋果股價平均上漲 10.7%。

週二 (27 日) 蘋果 (AAPL-US) 股價一甩昨日下滑陰霾，開盤走高，截稿前暫報每股 191.41 美元。