中華電參展「智慧城市論壇暨展覽」 盼打通「新南向」發展

「2019 智慧城市論壇暨展覽（SCSE）」於今 (26) 日開幕，順應今年的展覽主題「智慧物聯網引領智慧城市再升級」，中華電信 (2412) 以「智慧核心 驅動城市無限可能」為主題替展覽打開序幕。中華電信規劃「智慧生活、智慧城市治理、智慧照護、IDC」四大展區，合計 13 項應用產品，並舉辦三場專業論壇及參與三項次品牌展。中華電信將透過大數據、AI 人工智慧，以領先的資通訊技術搭配深耕多年的物聯網經驗，持續引領智慧產業鏈創新技術，與產官學界一起努力實現全台民眾對智慧城市發展的願景。此次參展城市高達 42 個國家，共 337 家廠商參加，規模較去年成長近 3 成。中華電信董事長暨台灣智慧城市產業聯盟會長鄭優表示，今年規模創歷屆之最，中華電信也力邀來自泰國、越南、印尼、新加坡、香港、菲律賓、馬來西亞等 16 家電信業者與系統整合商，一同來台參與智慧城市展，藉此機會向來訪的各國家廠商代表行銷台灣，期望促成更多國際合作機會，呼應政府新南向政策，更進一步打通東協國家發展商機。



根據國發會「亞洲 ‧ 矽谷推動方案進度及成果」報告，2018 年台灣物聯網產值預估達 391 億美元（約新台幣 1.17 兆元），較上一年度成長 19%，首度破兆元。國際研究分析機構 Gartner 預測，2020 年物聯網價值將突破 3,000 億美元，並創造全球 1.9 兆美元經濟附加價值。



隨著物聯網與數位創新服務的更趨明朗，中華電信也期望進一步成為智慧生活領導者、數位經濟賦能者。此次中華電信在核心業務方面將以「打造最佳客戶體驗」為目標，建立差異化網路體驗與數位化通路服務，並推動有感的客戶回饋計畫及智慧化企業客戶解決方案，以滿足客戶需求。



至於 5G 網路在未來將成為「智慧核心」的基礎，滿足高頻寬、低延遲、大連結的運用需求，今年 2 月中華電信已在 MWC 世界行動大會上展出「5G 智慧化邊緣資料中心解決方案」。結合國內夥伴在 5G 邊緣運算、物聯網、大數據分析與 AI 人工智慧的厚實研發實力，將不同應用資料由基地台後端的「5G 智慧化邊緣資料中心」做智慧化區隔，決定是否本地卸載，省去繁雜傳輸步驟，不但使傳送速度大幅提升，資料安全性也更加有保障。



此外，中華電信也結合 IT 資料中心雲端化及軟體定義網路技術，自主研發「5G 智慧管 +」服務，讓企業可自訂上網管理，依據用戶需求自行調整網路速度以及區域使用權限，讓 5G 應用更人性化。



至於「智慧生活」方面，中華電信透過 MOD 推出「智慧家庭生活」服務，除原本就有的多元影音內容外，還能以聲控、視訊、感測服務來聯繫家庭生活的各種應用，更可連結瓦斯雲、智慧音箱、及智慧照護的健康雲服務等，提供用戶更便利、安全的使用體驗，打造 MOD 成為未來智慧家庭的生活中樞。



在「智慧照護」方面，中華電信運用雲端化管理平台，串聯「用戶端」、「雲端」、「院方端」，可將平時的量測資料，如血壓、血糖量測資訊一鍵按壓上傳雲端，方便本人查詢外，還可授權給親友追蹤，讓遠在異鄉奮鬥的遊子們，可方便掌握家中長輩的身體健康狀況。就診時，也能將資訊提供給醫療院所，讓院所能更有效地掌握用戶的健康存摺，進而提供更精確、更有效率的診斷。



「智慧城市治理」部分，中華電信則是透過 IOC 智慧運籌管理中心，整合各部門不同的獨立系統，收集與分析市政資訊，以智慧化、系統化的圖表呈現，結合大數據分析來處理海量的即時資訊，提高決策效率，提升決策品質，協助管理方達到有效的城市治理，並讓民眾有感。



而此次展覽中，中華電信添加 VR 實境作為互動亮點，讓來賓親身體驗中華電信雲端資料中心 (板橋 IDC) 內部構造，自板橋 IDC 開幕以來，已獲十項國內外認證，是國內唯一取得 TIA-942 Rated 3、Rated 4 認證的世界級機房，除可靠的 IDC 機房服務，中華電信提供伺服器、儲存空間的 hicloud 雲端服務。



此外，因應 AI 技術、智慧應用發展的超高運算需求，也推出可媲美實體主機的高效能運算 GPU 雲伺服器，透過虛擬化技術配置 GPU 給雲伺服器，數量越多效能越高，機器學習訓練所花費的時間越少，透過虛實整合的彈性化選擇及專業服務團隊，協助企業進行數位轉型及迎接未來挑戰。