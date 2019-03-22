中華電信打造第四代臺鐵票務系統 估每分鐘最高可完成60萬筆交易

由中華電信 (2412) 為臺鐵局量身打造的第四代票務系統，匯聚智慧、便民及綠色三大特色，提供智慧查詢劃位、支援多語系服務、大幅優化使用者介面，並首度推出無紙化電子票劵服務。第四代票務系統個人訂票系統將在 4 月 9 日起開放訂票，預計 4 月 23 日完成汰換，未來民眾將可使用全新臺鐵票務系統，享受便捷的一站式服務。中華電信運用自身資通訊軟硬實力，開發出符合現代人使用習慣的票務系統，整合各項功能，於同一網站或 APP 即可完成時刻查詢、訂票、付款及訂便當等功能。其中新增的「自動分段湊票」、「多元取票」功能彌補過往訂票系統的不足，當訂購長途票沒空位時，民眾再也無須短途分段訂票，新票務系統將智慧查詢各區間空位自動湊票，讓民眾訂位更方便，另外開放行動載具提供電子票券服務，民眾免至車站、超商取票。



因應連假出遊、返鄉無法避免的「搶票戰」，中華電信導入智慧配座機制，改善既有固定配位模式，提高單筆購票效率，相較於舊系統，新系統的訂票成功率將提升 5-10%；此外，新系統結合中華電信雲端技術，預估每分鐘最高可完成 60 萬筆交易，並且透過資安防護系統能防止機器人訂票及駭客入侵，全面性保障民眾資訊安全，更能有效改善以往連續假期、年節搶票的狀況，讓民眾購票更加順暢。



為推廣第四代臺鐵票務系統，臺鐵局及中華電信攜手推出「票務系統體驗活動」，於全臺五大火車站：臺北車站、臺中車站、高雄車站、花蓮車站、臺東車站設置體驗專區。