【統一投信】短期數據欠佳 美股進入整理期

受到美國、德國製造業數據令人失望影響，美國 3 個月國庫券、10 年期公債的殖利率曲線在 22 日出現反轉 (或稱倒掛)，引起經濟衰退疑慮，全球股市應聲大跌。然而，25 日在香港舉行的瑞士信貸亞洲金融會議上，聯準會(Fed) 前主席葉倫對此表示，當前的殖利率曲線斜率非常平緩，跟過去不一樣，也比較容易出現倒掛，這次債市出現的警訊，可能在暗示 Fed 需在某個時間點降息，而不是經濟將衰退。

美國聯準會現任芝加哥聯邦儲備銀行總裁艾文斯也在同一場合表示，當前殖利率走勢有一部分是結構上的問題，與趨勢成長率降低和實質利率下降有關，在這種環境下，收益率曲線較以往更加趨於平坦，是很自然的事，他強調美國經濟依然穩健，並預測今年美國經濟成長率將接近 2%，雖然較去年 3% 的成長性的確偏低，但跟 1.75% 的長期成長趨勢相較，其實還不差，他認為，就業市場、消費者支出看來依舊強勁。

統一 FANG+ETF(00757) 經理人袁永騰表示，以往在傳統上，美國長短天期公債倒掛被視為景氣將下滑的警訊，然而，現在時空背景不同，讓這個指標參考價值大為降低，主因是美國聯準會自 2008 年以來長期實施的量化寬鬆（QE）貨幣操作，使得長短率的表現已經遭到貨幣政策扭曲，不宜將此指標過度放大看待，而需檢視背後複雜的脈絡與交互成因，並且通盤觀察其他數據及指標綜合研判。

袁永騰認為，美股上週五 (22 日) 的急跌，可視為漲多後的合理修正，標普 500 指數自去年 12 月低點反彈至上週四（21 日）漲幅 21%、那斯達克指數漲幅 26%、費城半導體指數漲幅達 34%，在初期的估期修復行情已達階段性滿足點，當美國聯準會週四發布利率會議聲明比預期偏鴿、再加上週五公布的美國三月製造業初值下滑、美國公債長短天期利率倒掛，衝擊投資人心理，恰恰提供了獲利出場的售股理由。

袁永騰指出，預料近期美國將陸續公布的 3 月份經濟指標、4 月要公布的第一季企業財報，受到先前美中貿易戰的遞延效應以及聯邦政府關門影響，數據都不會有好表現，加上市場需要消化短期漲多的賣壓，美股會是偏震盪整理階段，預估第二季中旬後會漸次好轉；中期而言，由於聯準會不再收緊貨幣政策，理論上美股本益比應當回到相對合理區間，以過去五年觀察，標普 500 指數本益比在 20 倍至 22 倍為合理區間，目前則在 18.45 倍 (25 日收盤)，顯示後續還有空間，美股後市不看淡。

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