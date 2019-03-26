〈谷歌智慧台灣計劃〉擴大在台營運規模 2020年底分批搬遷至新北全新辦公園區

Google 今 (26) 日宣布在台灣開展新的成長階段，擴大在台營運，將在新北市台北遠東通訊園區，打造全新辦公園區，目前 Google 在台灣擁有超過 2000 名員工，而該園區將為團隊規模擴張預留雙倍成長空間，預計 2020 年底分批搬遷部分團隊，並釋出所有類型與部門的職缺，招募數百名員工。

Google 裝置與服務資深副總裁 Rick Osterloh 表示，台灣在 Google 的全球願景中，扮演核心角色，特別是在去年 HTC 協議案生效後，台灣已成為 Google 在亞洲最大的研發基地，台灣人才所帶來的貢獻不可或缺，因此將在台灣開展新的成長階段，擴大在台營運。

Osterloh 宣布，將在位於新北市的 Tpark(台北遠東通訊園區) 打造全新辦公園區，為目前已擁有超過 2000 名員工的 Google 台灣，預備雙倍成長空間，預計 2020 年底，開始分批搬遷部分團隊，作為 Google 在台灣的研發園區，將大部分的硬體研發人員集中在同一處，但 HTC 的團隊是否遷移進駐，目前還無法確定。

如同在其他國家的 Google 大型辦公室，Osterloh 表示，該園區為 Google 向遠東集團承租，目前正在興建中，將提供開放舒適、且鼓勵員工創新的工作環境，除建立全新辦公室外，也將釋出所有類型與部門的職缺，招募數百名員工，並增加與業界的互動，舉辦更多校園活動與實習機會，及以女性科技人才為面向的徵才活動。

Google 台灣董事總經理簡立峰指出，早期 Google 在全球招募軟體人才，是採用同一套標準進行，而 Google 在台灣之所以團隊擴張如此快速，代表台灣人才具備優秀的能力，台灣是全球重要的硬體中心供應鏈，不只生態系完整，學校課程也訓練得很好，許多硬體工程師也具備軟體能力，是台灣人才的優勢，也是 Google 之所以要在台灣擴大投入的原因。