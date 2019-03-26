券商決戰app創新搶經紀業務 元富證、中信證均取得專利

各大券商搶搭金融科技 (Fintech) 浪潮，近來積極透過調整 APP 功能來因應電子下單的成長趨勢，元富證「智能行動選股 APP」近日順利通過智慧財產局審核獲頒兩項新型專利證書，中信證旗下「中信亮點 APP」「股票管理介面系統」也同樣獲審核通過，成為業界首創投資管理新型專利。

元富證總經理李明輝表示，目前自家電子下單占比已高達 70%，其中，有 50% 來自於行動交易平台，客戶近百分百均有下載 APP，且登入使用率高達 86%，此次在整體選股工具和簡易選股上獲得新型專利，力拚持續在 APP 的開發上取得領先地位。

元富證說明，「智能行動選股 APP」有四大特點，「多元化策略選股」提供 30 種選股策略，可創造出個人專屬的選股策略，「多樣化投資內容」完整提供個股基本資訊、技術線圖、資券餘額、籌碼分佈、法人動態、主力結構、營收績效等內容；「股票健診超簡單」提供股票綜合診斷評價，而「隨選隨下超便利」讓投資人看完分析可直接點選下單。

中信證則指出，全新開發的「中信亮點」APP 具備有「買點雷達」、「歷史回測」和「e 指停利」三大突破性功能。

其中，「買點雷達」是以數據分析各種指標勝率，提供定存股不同目標殖利率及年平均現金股利的股價試算；「歷史回測」免費提供用戶自行設定進出場條件、回測時間與多空方向，以歷史數據推算報酬率，讓投資人驗證自己的投資策略；「e 指停利」則是透過設定停損停利提醒，輔助投資人克服追高不肯賣、反轉不認賠的心理狀態。