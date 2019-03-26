嘉澤去年表現平穩 擬配息8.7元 惟今日股價走勢不理想

連接器廠商嘉澤 (3533) 去年每股淨利 17.21 元，符合市場預期，並擬配發 8.7 元現金股利；惟今日股價表現不理想，開高後一路下殺，股價在平盤上下震盪。嘉澤去年第四季每股淨利 5.17 元，去年全年，營收近 133.12 億元，年增 27%，毛利率 32.67%，營業淨利 19.82 億元，營益率 14.89%，稅前獲利 21.54 億元，本期淨利 17.08 億元，合併稅後盈餘 16.08 億元，年增率 68.20%，每股淨利 17.21 元。公司董事會通過配發 8.7 元現金股利，配發率逾五成。



展望 2019 年，受惠於 Purley CPU 在伺服器市場滲透率提升，第二，惠普與聯想助攻下嘉基營收轉強，第三，車用布局效益轉強，第四，取自 AMD 伺服器 CPU 插槽和 ILM 營收增加，法人圈估算，嘉澤今年營收可望年增一到二成。