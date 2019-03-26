渣打CEO：明年經濟衰退？如今看來似乎不太可能

雖然出現不少經濟衰退的不祥跡象，像是殖利率曲線已經倒掛，以及來自歐洲令人擔憂的經濟數據等等，但渣打銀行 CEO Bill Winters 認為情況看起來並不像經濟衰退即將到來。

他指出，「持平而論，目前狀況還算好。我們知道全球經濟已經放緩，但也顯示已有觸底反彈的跡象，」「這些跡象有些來自中國，有些來自歐洲，我會說歐洲顯示的更加溫和。我們認為明年某個時點陷入經濟衰退的觀點，如今看起來似乎不太可能。」

Winters 提出支持他預測的三個因素。「其中一部分是聯準會 (Fed)，另一部分來自感受中美間貿易討論取得進展。」

他說，「最後一個原因是我們處於景氣循環中，我們可能已經經歷在其他新興亞洲國家中的中國去槓桿化時期。雖然並未完全去槓桿化，但感覺上經濟已見起色。」他指的是中國正努力降低債務水平。

但也有跡象表明，中國或多或少地暫停其去槓桿化措施，相反地，為提振其趨緩的經濟，正在採取更多寬鬆措施。

與此同時，上週的動態進展讓市場戒慎恐懼。最可靠的經濟衰退指標之一殖利率曲線在週五 (22 日) 出現倒掛，長期債券殖利率低於與短期債券殖利率。

一系列疲弱的經濟數據也引發了經濟衰退的擔憂。根據 IHS Markit 的數據，德國 3 月製造業活動跌至 6 年多以來的最低水平。而歐元區製造業也跌至 2013 年 4 月以來的最低水平。

然而，Fed 上週三 (20 日) 逆轉的溫和立場更令投資人感到意外，預計今年不會進一步升息，並通過調降 2019 年美國成長預期來證明其更為溫和的前景。

Winters 的看法與前 Fed 主席葉倫淡化經濟衰退擔憂的說法一致。葉倫週一 (25 日) 被問及殖利率曲線倒掛是否是即將出現的經濟衰退的信號時指出，「我的答案是否定的，我不認為這是經濟衰退的信號。」