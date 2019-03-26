分析師：川普從「通俄門」脫身 對中談判可能變更強硬

隨著「通俄門」調查結果出爐，川普被彈劾的機率明顯降低，反映在可能的政策轉變上，分析師認為，首先會影響的就是正在進行的美中貿易談判。

AGF 首席全球策略師、金融政治專家 Greg Valliere 表示，1 個月之前，川普看起來亟需一場勝利，這使得他可能接受任何協議。如今，這次調查結果對川普來說就是場大勝，這讓他不太需要急於取得協議，因此有可能對中國在談判上更為強硬。

穆勒 (Robert Mueller) 調查總結發布的時機正好。美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 與貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 本週將前往中國，進行新一輪磋商。金融市場一直關注談判的進展，並期待能盡早解決主要的分歧。

不過，在川普擺脫「通俄門」糾纏之後，進度有可能會變慢。

Raymond James 公共政策分析師 Ed Mills 表示，雖然現在判斷可能還太早，不過如今的發展，將增加政府在未來政策上的黏性 (stickiness)。他認為，來自國內的壓力減少，可能有助於總統尋求中國更大的讓步，並更專注於 2020 年選舉，而非短期內達成協議，這都使達成協議的過程更為漫長。

在此之前，對企業高層及投資人來說，穆勒報告及美中談判，被視為兩個關鍵的未知因素。在 2018 年出色的經濟成長之後，2019 年具有高度的不確定性，特別是中國及歐洲經濟放緩之後，對美國可能產生的影響。

Valliere 認為，對於那些希望快速看到成果的人來說，這種可能性已經下滑，如今要花的時間恐怕要比預期更多。

Eurasia Group 亞洲區主管 Michael Hirson 則認為，穆勒報告不會改變遊戲規則，但應該會鼓勵中國加把勁，力圖與川普達成協議。中國仍有自己的紅線，也不保證能達成協議，但現在川普已經不太可能被彈劾。目前問題是川普是否覺得自己對北京更有影響力，而使得談判態度上更加強硬。