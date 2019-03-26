〈每日外資外匯觀點〉無協議脫歐風險加劇 英鎊本周恐測1.3

受到美國周一公布經濟數據不如預期的影響，市場對全球經濟放緩的擔憂加劇，美元在壓抑的氛圍中下滑，美元指數一度來到 96.4，分析師紛紛發表對美元前景堪憂的看法。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美元近期進入震盪整理，瑞銀外匯和宏觀策略師 Vassili Serebriakov 表示，全球經濟成長及中國和歐洲經濟復甦，對於美元前景的影響更甚於短期題材的反應。

嘉信理財首席固定收益策略師 Kathy Jones 指出，美國聯準會如今的鴿派傾向，意味著投資人應該看漲債券、看跌美元。而過去美元上漲，主要還是因為市場預期聯準會加速收緊貨幣政策。

三菱日聯銀行分析師指出，近期英鎊面臨的拋售壓力主要因英國與歐盟在延期脫歐方面的要求。若英國脫歐協議三月底前獲批准，英鎊兌美元有望大漲至 1.36，歐元兌英鎊則可能跌破 0.85。

英鎊兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

但目前看來，這種結果的可能性不大，英國議會議員再度否決協議，英歐雙方將在無協議脫歐和更長期延期方面做出選擇，三菱日聯銀行認為，鑑於無協議脫歐的風險加劇，未來一周英鎊兌美元可能跌至 1.30，歐元兌英鎊可能回升至 0.88。

聖喬治銀行 (St. George Bank) 駐雪梨高級經濟學家 Janu Chan 對英鎊能否在短期內大幅走高表示懷疑，因為脫歐仍有許多不確定性，而且任何一種可能的脫歐選項都很難獲得議會多數支持。