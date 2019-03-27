紐約匯市—消費者信心疲弱 但美元仍反彈上升

週二 (26 日) 交易，美元從溫和跌幅中反彈回來，擺脫較預期疲弱的消費者信心數據。

ICE 美元指數上升 0.2% 至 96.729。

美經濟數據

美國 3 月份消費者信心指數下降 124.1，低於預期的 133，凸顯消費者對美國經濟的擔憂。

2 月份房市開工數低於預期、2 月份建築許可證較先前小幅下降、1 月份 Case-Shiller 房價指數 4.3%，低於先前數據。

英國國會週三將對脫歐替代方案進行辯論與表決，英鎊仍是今日焦點。

英國國會下議院週一投票通過一起修正案，從梅伊政府手中奪取脫歐主導權。修正案以 329 票對 302 票獲通過。



修正案由保守黨 Oliver Letwin 議員提出，要求修改週三議事規則，令議員可就脫歐選項進行指示性投票，包括一些「軟脫歐」、二次公投甚至留歐選項，以打破目前僵局。



原定週三將三度表決梅伊的脫歐協議，該協議先前已於 1 月和本月初遭國會否決，週一時總理承認尚未取得足夠的支持，但她仍會於本週進行表決。

向來是梅伊夥伴的北愛政黨週二表態，比起梅伊的脫歐協議，他們更傾向延後一年脫歐以敲定替代協議。

Oanda 市場分析副總裁 Dean Popplewell 表示，「市場共識是，國會議員多數傾向永久的關稅同盟，這就要延長第 50 條脫歐期限至年底，但脫歐期限長時間推遲的負面效果，就是帶來更長期的不確定性。」

英鎊兌美元走強，自 1.3196 美元上漲至 1.3230 美元。

隨美元指數攀升，歐元兌美元下滑，自週一的 1.1315 美元下降至 1.1278 美元。

歐洲經濟數據，4 月份德國 GfK 消費者信心指數下降至 10.4，低於預期的 10.8。

日圓兌美元持續下滑，美元漲 0.5% 至 110.49 日圓。

上週五因美國公債殖利率曲線反轉而激起避險需求，支撐日圓上漲。