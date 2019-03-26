東京電力多角化經營 投資興建蔬菜生產工廠

日本的東京電力控股 (9501-JP)、芙蓉總合租賃 (8424-JP)，以及農業新創公司的「Farmship」於週一 (25 日) 對外表示，他們在日本靜岡縣藤枝市成立了一家公司，在未來將投資數十億日圓，興建一座全日本最大規模的植物工廠。預計在 2020 年的春天開始營運，每日生產約 4 公噸的萵苣，供應給日本關東及中部地方的食品加工廠與超級市場。

(圖：Investing.com)

這家將於今年 4 月成立的公司，名為「彩菜生活合同會社」。在出資比例方面，東京電力控股旗下的電力零售業者「TEPCO Energy Partner」出資 50%、芙蓉總合租賃出資 49%、Farmship 出資 1%。目標的年銷售額為 10 多億日圓，並預計在第 3 年開始獲利。

新工廠的總樓板面積將達 9000 平方公尺，將利用 LED 人工光源來生產以萵苣為主的綠業蔬菜等農作物，並將創造 100 個左右的工作機會。

利用人工光源來栽培蔬菜的好處，在於可確保產量的穩定。然而在電力的使用上，則需要花費龐大的電費。在這個問題上，將會藉助東京電力控股在電力營運方面所累積的經驗，幫助工廠減少耗電量，以確保公司收益。

而這項新的嘗試，也是東京電力控股在面對電力零售全面自由化所帶來的挑戰，希望藉由多元化的經營方式來增加公司營收。

TEPCO Energy Partner 的佐藤育子常務董事表示，「藉由提供在能源之外的新服務，強化與食品公司等從過去到現在的電力用戶之間的關係」。

在其他方面，芙蓉總合租賃將負責相關資金的取得，以及工廠設備的租賃業務。而工廠的營運，以及產品銷售通路的開拓，則是由 Farmship 來負責。