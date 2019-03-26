震撼彈！三星發財報預警 Q1獲利恐不如預期

根據彭博社報導，三星今 (26) 發出警告表示，第一季業績可能不如市場預期，因為面板和記憶體市場疲軟。

三星將在下個月初公布業績，而在業績公布前提早宣布獲利的警訊讓市場大出意外，而三星股價在開盤時下滑約 1%。

圖: marketwatch

三星指出，因其它面板廠產能擴張增加淡季面板供應，導致面板價格跌幅超出預期；此外，因記憶體需求不振，其價格跌幅也超出預期，是業績下滑主因。不過，三星強調將有效利用資源來提高價格競爭力。

這家全球最大記憶體製造商突然示警，意味著在智慧手機市場銷售停滯的情況下，記憶體價格下跌情況比預期更嚴重。同時，全球經濟減緩和貿易局勢不明更加深這不利局面，而這一向是三星重要的獲利來源。

集邦諮詢在 3 月初就指出，今年第一季，DRAM 價格下跌近 30%，是自 2011 年以來單季跌幅最大的一次，而原先預估的降價幅度為 25%。

此外，集邦諮詢近期更表示 DRAM 價格下跌並未刺激需求回溫，因此預估在庫存尚未去化完成的影響下，DRAM 價格跌勢恐將持續至今年第三季。

集邦諮詢補充說道，DRAM 供應商累積的庫存水準在第一季底已經普遍超過六周，而買方的庫存水準雖受到不同產品類別的影響略有增減，但平均至少達五周，在伺服器及 PC 客戶端甚至超過七周。

除了 DRAM 業務陷入困境，三星還一直在努力對抗智慧手機銷售量的下滑，因為消費者更換新機的意願降低。與此同時，為蘋果供應手機螢幕的顯示器部門也飽受打擊，主要在於 iPhone 銷售量同樣不如預期，及面臨來自中國手機面板製造商和電視面板製造商的激烈競爭。