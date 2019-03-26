滬深盤後—高開低走軍工股領跌 上證指數挫1.5% 失守3000關卡

陸股今 (26 日) 高開後，早盤於平盤震盪，但 11 點之後開始快速走跌，午盤跌勢加劇，軍工、科創板集體大跌，創業板指數跌逾 2%，上證指數失守 3000 關卡。

截至收盤，上證指數收報 2997.1 點，跌 45.94 點或 1.51%，成交額人民幣 3414 億元；深成指數收報 9513 點，跌 188.69 點或 1.95%，成交額 4269 億元；創業板指數收報 1630.19 點，跌 2.32%。兩市合計成交 7683.44 億元，較前一交易日量縮。

上證指數日線走勢圖 圖片來源：investing.com

近期走強的軍工股成為今天殺盤重心，周期、金融等權值股也在午後進一步下挫，多數類股走弱，僅食品飲料微漲。題材概念方面，農業股逆勢走強，豬肉、港口航運、養雞概念股漲幅居前。

北上資金昨出現超過百億的淨流出，不過今天資金重新流入，滬股通淨流入人民幣 12.16 億元，深股通淨流入 1.39 億元，合計淨流入 13.55 億元。

消息面上，博鰲亞洲論壇 2019 年年會 26 日至 29 日在海南博鰲舉行，中國電信也在年會上首次亮相 5G 技術。

對於近日走勢，國盛證券分析師張啟堯、張峻曉認為，美股下跌對外資流入 A 股的衝擊有限，短期海外擾動不改變外資入場的大趨勢。原因在於 A 股剛剛納入 MSCI，外資大幅入場剛剛開始。

香頌資本執行董事沈萌看法類似，他表示，北上資金的大規模流出是國際資金和投機性資金獲利回吐的重要標誌，因為此輪 A 股上漲主要源自政策信號的刺激，但大部分政策效果的顯現還需要更長時間，所以資金短期獲利了結，這也說明市場可能還需要一段時間調整。長期來看，A 股作為波動性較大的市場，北上資金還會在機會凸顯時繼續北上。

山西證券認為，在全球貨幣收緊漸進尾聲的階段，A 股或成為全球權益類資金的避風港之一，因此從中期維度下看好 A 股在全球權益市場中的表現。