中電減資加配息 每位股東可領回1.15元

中電 (1611) 下午召開重大訊息宣布現金減資 10%，每股退還股東 1 元，減資後實收資本額為 35.86 億元，每股淨值由目前 11.35 元提高至 12.61 元，此外，董事會也決議配發 0.15 元現金股息，中電減資加上配息，則每位股東可領回 1.15 元。中電總經理翁芳裕指出，目前實收資本額為 3.98 億元，這次現金減資比率為 10%，每股退還股東 1 元，減資後股本為 35.86 元。



翁芳裕表示，近年因網路跳躍式發展及 LED 效能急速提升，造成照明產業環境丕變，中電積極進行組織重整及流程變革，逐步取得提升經營精效，儘管 2017 年底帳上累計虧損約 1.7 億元，但公司帳上定存仍有 7 億多元，公司去年仍維持獲利，盼能減資以調整資本結構，讓資金達最佳化配置並提升股東權益報酬率。



翁芳裕進一步指出，受到 LED 照明平均單價下跌 2 成多，加上各縣市政府汰換 LED 照明計畫啟動時程大幅延後，致使中電去年前三季虧損，不過全年仍可獲利，惟較前一年度獲利下滑。