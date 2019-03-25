製鞋廠寶成去年獲利下滑17.1% 每股純益3.63元

製鞋廠寶成 (9904-TW) 董事會今 (25) 日通過去年財報，合併營收 2933.16 億元，年增 5.3%，而稅後純益為 107.09 億元，年減 17.1%，每股盈餘 3.63 元。股東會訂於 6 月 15 日召開，並將改選董事。

同時，寶成去年的合併毛利率為 25.7%，年減 0.5 個百分點。

寶成去年營收 2933.16 億元，主要來自運動用品零售及品牌代理業務的營運增長，鞋類製造業務依然為 2018 年合併營收之主要來源，但由於訂單波動與產品組合變化的影響，鞋類製造占 60.5%，年減 6.1 個百分點；運動用品零售及品牌代理業務則在銷售網絡持續擴大及銷售成長的帶動下，成長幅度強勁，占合併營收比重增至 39.2%，年增 6.1 個百分點。

但寶成指出，營業費用率較高的運動用品零售及品牌代理業務之營收比重於 2018 年持續提升，致相關銷售推廣費用因而較 2017 年增加，使得寶成工業去年營業淨利為 138.09 億元，年減 19.1%，合併營業淨利率則由 2017 年的 6.1% 降至 2018 年的 4.7%。

寶成指出，公司在鞋類製造業務方面，將持續投入於自動化布局與製程精進，導入創新生產模式，增進製造能力的靈活性及多元性，保持產能配置的最大彈性。在運動用品零售及品牌代理業務方面，消費行為日趨個性化及多元化，經營思維將更以消費者為核心，將持續擴大虛實整合，豐富產品供應與精緻購物服務，進而增進通路經營效益。