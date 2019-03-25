【華冠投顧】國巨，第二關卡抵達！

上週，川普表示，即使未來與中國達成了貿易協議，但對於中國產品加徵關稅之措施，我們仍將維持一段很長的時間；因我無法確保中國真的會履行協議。加徵關稅這項，一直是美國拿來當作威嚇的籌碼，這也為即將登場的第八輪貿易談判，添增了變數。

中美貿易談判將進入第八輪磋商，此趟在北京召開，於 03/28 起為期二日。美方談判代表萊特西澤與財長努欽將出席，續關注其後續發展。

本周，針對川普對於邊境牆的『反否決』議案，美國眾議院將舉行投票，續關注。

如上周五之述『因此，未來有必要續保持寬鬆立場。這對於股市而言是個利多，但近二個月以來的漲勢，已將行情推升至初步反壓區，隨之，或將有段回測之機。』

果真，今日台股隨著美股的弱勢表態，出現了重挫。但依據型態觀之，短期的回測又接近下方初步支撐區，隨時仍具彈升之機。

06 道瓊，可留意上方 25707-25875 初步反壓區間之力道如何？於此區出現再次逆轉機會仍高。

而 04 加權，目前已具轉空之機，上方 10500-10586 之反壓區間為關注重心！若進入此區，出現再次下壓之機會仍高。

因此，未來一週在股票操作策略設定上，仍須謹慎以待，持股以多、空雙向佈局為妥。因券空單有相對避險之效用。

另外，我們推薦給大家之做多個股，應用在短、長線之交易皆適宜，投資人可以藉著回測之機，低接進場。

近期熱門標的股評析、推演：

4414 如興：

看長多！

2327 國巨：

看長多！

下圖為 03/21 之述

下圖為今日最新之演變

作者：華冠投顧 葉良超 分析師