日本Daihen展示EV無線充電系統 目標2021年銷售額20億日圓

日本變壓器及電弧焊接機器人龍頭「Daihen」(6622-JP)，本月 15 日於大阪堺市，利用小型電動車 (EV) 首度展示無線充電系統及自動駕駛技術的同步作業。在當天的展示活動上，電動車以 10 公里的時速 ，在全長 70 公尺的路線上行駛一圈後，自動回到無線充電系統處，進行充電作業。

(圖：Investing.com)

在這次的展示活動中，使用了 Daihen 的「D-Broad CHARGING DOCK」無線充電系統，以及由 Tajima-EV 所製作的 Level 3 自駕系統規格的「Tajima Jiayuan 超小型 EV」2 人座電動車。展示過程中，工作人員坐在駕駛座上，雙手扶著方向盤，成功實施了自動駕駛，以及自動充電作業的展示。

此外，在自動駕駛方面，使用了由「Tier IV」所研發的自駕技術，也使得自動駕駛及自動充電的作業得以實現，未來在含括充電作業的完全自動運用等廣泛應用，也更加讓人期待。

堺市將於今年夏天開始，在該市南區的泉北新市鎮內展開相同的驗證實驗。屆時將使用一套無線充電系統及一輛電動車來進行實驗，對於居民們而言是否可以作為有效的交通工具來實施驗證。若達到實用階段的話，將考慮作為居民從住處到公車站之間的短距移動工具。Daihen 也計畫經由實驗結果，來取得最佳的能源成本降低效果及蓄電池容量。

Daihen 將無線充電系統及急速充電器等「EV 用充電基礎建設事業」作為公司的發展重點，預估 2021 年 3 月，相關業務銷售額可達到 20 億日圓。