商品專家認為油價飆漲正面臨潛在的大型威脅：全球需求

RBC Capital Markets 的全球商品戰略主管 Helima Croft 向來看多油價。但這位油市多頭最近認為，能源市場正在冒出一股「隱約逼近」的風險。

Helima Croft 表示，石油輸出國家組織 (OPEC) 對削減產量的承諾、美國對伊朗和委內瑞拉的制裁以及對原油的整體需求，是原油價格上漲的健康驅動因素，今年以來，每桶石油價格上漲了近三分之一。

但 Helima Croft 指出，有個重要風險，正可能會對近期的油價漲勢構成威脅。

Croft 表示，「對於石油而言，空頭最大的擔憂仍是全球需求。」「對於很多石油市場人士來說，這是一個利空擔憂。他們非常關注貿易談判的進展。而且注意中國的潛在弱勢數據，所以我確實認為需求面是對石油的一個巨大的、迫在眉睫的負面影響，甚至我認為這是石油市場所有擔憂的總和。」

對石油供應過剩的擔憂不是什麼新鮮事。國際能源署 (IEA) 在 2 月就曾警告，儘管全球減產和美國制裁，全球石油供給仍有望超過需求。

她說，然而看空的大宗商品觀察家仍然不放棄這些擔憂，因為美中貿易談判似乎變得更加複雜，華盛頓與沙烏地阿拉伯之間的緊張關係受到密切關注。

Croft 對美國西德州中質原油 (WTI) 的近期目標在 56.50 美元至 63.59 美元間，國際指標布蘭特原油價格在 66.00 美元至 73.50 美元間。

WTI 原油價格週五 (22 日) 走低，徘徊在每桶 59 美元的範圍內。布蘭特原油價格也走低，但維持 Croft 預測的可靠支撐位每桶 66 美元。