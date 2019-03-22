能源盤後—全球需求成長隱憂未消 原油自前日4個月高點回落

週四 (21 日)，交易原油期貨價格自前一日登上的多個月高點回落，WTI 收盤未能守住關鍵 60 美元關卡，Brent 原油連續 4 個交易日來首次收低。

Brent 原油期貨和 WTI 原油期貨週三價格都收漲 1% 以上，係因美國官方數據顯示，上週國內庫存意外大降。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 25 美分或 0.4%，收每桶 59.98 美元，盤中高點達 60.39 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 64 美分或 0.9%，收每桶 67.86 美元。

由於 WTI 原油期貨價格週四跌幅溫和，本週仍有近 2% 漲幅。週四原油可能受到風險情緒的支撐，因美股也普遍走高，係因投資者消化 Fed 前一日宣布今年不升息的決議，但 Fed 也擔憂全球成長前景，這一點恐對能源需求造成威脅。

券商 PVM 分析師 Tamas Varga 認為，「為什麼石油價格沒有一飛沖天？我們認為市場心中的刺就是中美貿易談判，如果中美達成協議，謹慎的多頭也會毫無保留的看漲。」

EIA 週三公布上週美國原油庫存意外大降 960 萬桶，上週汽油供應量也下降 460 萬桶，蒸餾油下降 410 萬桶。

德國商銀分析報告指出，「每年這時節庫存一般都是增加的，這因此讓這回庫存持續下降的報告更為突兀。」

「與此同時，美國原油庫存略低於 5 年平均，過往向來龐大的庫存量近日已完全去化，美國石油市場已經不再供應過剩，換句話說，這對 WTI 原油期貨價格是利多，且會讓 WTI 價格更進一步接近 Brent 原油期貨價格。」

4 月交割的汽油期貨價格上漲 0.2% 至每加侖 1.920 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.1% 至每加侖 1.987 美元。

4 月交割的天然氣期貨價格大致持平，收每百萬 Btu 2.821 美元。

EIA 週四報告，上週 (3 月 15 日止) 天然氣供應量減少 470 億立方英呎，該數據包含前一週總庫存量的小幅上修。根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前預期天然氣供應量減少 480 億立方英呎。