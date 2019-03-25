對經濟衰退憂慮擴散 油價週一再跌近1%

對經濟衰退的擔憂持續擴散，亞洲早盤油價繼續下挫。台北時間週一 (25 日) 14:10，布蘭特原油期貨報每桶 66.56 美元，較前次收盤價下跌 47 美分或 0.7%，西德州原油 (WTI) 期貨為每桶 58.52 美元，較前次收盤下跌 52 美分或 0.9%。

自上週四油價漲至 2018 年 11 月以來的新高後，在一系列壞消息影響下，兩個主要的原油期貨價格累計已跌超過 3%。

在美國聯準會決策後發表鴿派言論後，上週五 10 年期美債殖利率跌破 3 個月期的水準，為 2007 年以來首次，增加了市場對美國經濟可能重新衰退的擔憂。由歷史上看，當此一指標出現，預示即將即將到來的經濟衰退。

根據貝克休斯週五公布的數據，美國鑽井平台數量連續第 5 週下降，緩解了對美國產量激增的擔憂，不過這並未幫助油價今天反彈。

Samsung 期貨大宗商品分析師 Kim Kwangrae 表示，避險情緒正在給商品價格帶來壓力，投資人擔心長期衰退的可能性，並壓低對未來需求的預期。

除了殖利率曲線倒掛之外，美國製造業指數也見放緩，法國和德國的工廠產出數據均弱於預期，連帶造成亞股週一普遍下挫。

花旗集團在近期的報告中，將年底布蘭特原油的目標價上調 6 美元，至每桶 70 美元。他們認為委內瑞拉、伊朗、奈及利亞及阿爾及利亞，都可能因各自的原因出現額外的供應減少，推升價格。