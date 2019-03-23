能源盤後—全球需求令人擔心 原油續跌 但WTI本週仍收升

週五 (22 日) 交易，因市場擔憂全球能源需求，致使原油期貨價格下跌，但 WTI 原油本週仍守住漲幅，為連續第三週收高，係因 OPEC 減產與美國對委內瑞拉和伊朗的制裁，讓供應量進一步收緊。

施耐德電氣全球商品分析師 Balint Balazs 在一份報告中表示，原油期貨價格持續自 4 個月高點下滑，係因「市場未來能源需求疲弱的擔憂揮之不去。」

經濟數據

IHS Markit 製造業採購經理人指數 (PMI)3 月初值自前月的 53 下降至 52.5，達 21 個月低點。歐元區的 3 月份製造業 PMI 也同樣較預期疲弱。

公債收益率也下降，殖利率曲線反轉，凸顯了市場擔憂全球成長前景，進而影響能源需求。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 94 美分或 1.6%，收每桶 59.04 美元，根據道瓊市場數據，該契約價格本週收高 0.4%。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 83 美分或 1.2%，收每桶 67.03 美元，本週跌幅 0.2%。

Baker Hughes 週五公布，美國活躍鑽井平台數量連續第五週下降後，原油期貨價格收斂部分跌幅。本週美國活躍鑽井平台數減少 9 個至 824 個。

InfraCap LLC 執行長兼投資產品組合經理 Jay Hatfield 認為，原油走跌是因「WTI 原油價格在 60 美元關鍵點遭遇強大技術阻力，以及油價和股市之間的關聯性，而在 Fed 示意超鴿派利率政策和 9 月結束縮表的消息後，股市目前正走跌。」

他預期「未來 2-3 週內，WTI 油價會固守今年漲幅在 55 美元至 60 美元區間，直到進入第二季整個夏季會推動油價上升到 60 至 70 美元區間。」

本週稍早 WTI 油價和 Brent 油價都攀升至今年最高水準，係因 OPEC + 減產和美國對伊朗與委內瑞拉的制裁，讓市場預期供應更加緊繃。

週三 EIA 數據也顯示，美國上週供應量意外大降 960 萬桶。

德國商銀大宗商品策略團隊 Daniel Briesemann 指出，「近期內俄國的原油和石油產品流到全球市場的數量可能也會減少。俄國官方週四決定，企業將需在國內市場出售定量的汽油和柴油，才能取得出口許可，此舉旨在避免國內燃料價格因原油漲價而飆升過快。」

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