〈鉅亨看世界〉一口鰻魚一口金

在下班時間來到台北中山北路天津街一帶的小巷，常可看到大排長龍的人群，並在空氣中傳來陣陣誘人的現烤鰻魚香。而在店內不難發現日本人的蹤影，不論是在台工作也好，或是來台觀光也好，都為了平價美味的鰻魚飯而聚集一堂。鮮嫩肥美的鰻魚搭配山椒粉，那美味確實令人難以抗拒。而日本這個全世界鰻魚消費量最大的民族，對於鰻魚飯的喜好也可說是無人能敵。

(圖：AFP)

日本人在夏天所謂的「土用の丑の日」有吃鰻魚的習慣，那種感覺就如同國人冬至進補一般。在每年沒有固定的日期，有時一年還有兩次；像是今年 2019 年就只有 7 月 27 日一次而已。日本人光是在夏天那段期間就會消耗掉全年一半以上的鰻魚食用量，可說是相當驚人，而背後的鰻魚經濟更是可觀。然而在這個龐大的食材市場背後，卻也潛藏著再也吃不到鰻魚的危機。

日本宮崎縣在去年 12 月中旬就展開了鰻魚苗的捕撈作業，但是在今年 3 月 17 日結束打撈為止，整個宮崎縣只撈獲了 73 公斤鰻魚苗，創下史上最少的紀錄。根據宮崎縣政府水產政策課的說法，在數年前的平均捕獲量約有 300、400 公斤，而在去年的捕獲量則只剩下 99 公斤。

而在日本高知縣的情況也同樣並不樂觀，當地的漁業管理課表示，鰻魚苗的捕撈期間為 12 月中旬至 3 月 11 日，並以 350 公斤作為捕撈上限。但是以目前的統計情形來看，今年可能無法突破 100 公斤。

雖然目前在日本許多地方仍在進行鰻魚苗的打撈，但是日本水產廳表示，今年仍處於歉收的情況。「有可能因為洋流的變化，或某些不知名的理由，造成鰻魚苗無法靠近日本沿岸」日本水產廳補充說道。

為了填補這個缺口，日本會從台灣及中國等國家進口鰻魚苗，今年在日本養殖池中的 11 公噸鰻魚苗，有逾 8 成其實都來自國外進口。

去年的東亞魚苗市場，創下了 1 公斤近 300 萬日圓的歷史新高；而在日本更是創下 1 公斤 430 萬日圓的天價紀錄。但是在 10 年前，日本國內的平均鰻魚苗價格卻是不到 40 萬日圓。也由於現在 1 公克的鰻魚苗幾乎等同 1 公克的黃金價格，也使得「鰻金」這個戲稱不脛而走。