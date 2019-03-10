〈鉅亨看世界〉日本新社會問題「打工恐攻」

如果各位讀者有在關注最近日本大戶屋所發生的臨時歇業事件，相信對「打工恐攻」一詞並不陌生。

「打工恐攻」翻譯自日文的「バイトテロ」，是結合日文打工的俗稱「バイト」(源自德文 Arbeit)，及恐攻的日文「テロリズム」(源自英文 Terrorism) 兩字，最早約出現在 2013 年的媒體報導上。

其實類似問題最早約出現在 2007 年的日本，當時有吉野家的工讀生拍下在廚房的惡作劇，模仿對手 Sukiya 肉量為平常 3 倍的「Mega 蓋飯」，製作出份量超大的「Tera 蓋飯」並公開在社群媒體上。因衛生問題及惡搞食材等緣故，在當時引起了很大的風波。

發生在 2007 年日本吉野家工讀生的惡作劇 (圖：翻攝自 Youtube)

之後在日本社會也接二連三的，不時會發生類似事件，也讓「打工恐攻」一詞逐漸在日本社會上留傳開來。

追究背後發生的原因，不少人歸咎於工資過低、勞動環境惡劣，工讀生們因而心生不滿對雇主進行報復；也有許多人認為與勞動條件無關，純粹只是日本打工族們的無知行為。

在 Youtube 及 TikTok 之類視頻服務的推波助瀾下，也造成更多的人在觀看後進而模仿，造成類似問題層出不窮。

在撇開一些工讀生們血氣方剛未經深思熟慮的舉動後，有日本學者就「打工恐攻」與勞使雙方之間的問體提出了見解。

社會保險勞務士 (Labor and Social Security Attorney) 的榊裕葵指出，許多不重視打工族的企業主們往往忽略了 7 項原則：

有薪假

薪資加給

僱用保險

社會保險

定期健康檢查

安全衛生教育

同工同酬

許多小氣的雇主們為了節省人事支出，常仗著老闆的身分，在上述事項上能省就省、能不給就不給。許多工讀生為了保住飯碗，也忍氣吞聲、默默的作下去。然而當今社會有許多工讀生其實並不缺錢，年輕世代們也不同以往，有任何的不滿就會立即反應，若得不到滿意的回覆，輕者辭職不幹，嚴重者就會採取類似「打工恐攻」之類的報復行為。企業主們辛苦多年建立起來的招牌，可能因為員工短短幾秒鐘的行為就毀於一旦。

然而打工族們也不可不慎，必須要對自己的行為付出代價。輕者遭到業主解聘，嚴重時則有可能吃上官司身敗名裂。