SpaceX成功發射可載人太空艙

週六（2 日），太空探索科技公司 SpaceX 首次發射載人太空艙 Crew Dragon，這是一次關鍵的飛行，向 NASA 證明在未來飛行中太空員的安全性。

本此任務名為 Demo-1，於加州甘迺迪航空中心，利用獵鷹 9 號火箭進行發射。

本次太空艙並未載有真人，而是一個名為 Ripley 的太空人模型，模型配戴感應器，測量人體在太空艙的各種指標。

這是 NASA 商業機員飛行計劃（Commercial Crew Program）下，SpaceX 兩次試飛中的第一次。Demo-2 將會是第一次載真人試飛，預定於今年七月。

若根據 NASA 的計畫，SpaceX 將成為自 2011 年以來，第一個將太空人送到太空的公司。

NASA 局長 Jim Bridenstine 事後發表聲明，這次成功發射標誌著美國卓越的新篇章，讓我們再一次更接近從美國土地用美國火箭運載美國太空員。

自從 2011 年，太空梭退役以來，美國便無法在本土利用自己的火箭運送太空員上太空，NASA 透過與私人公司共同合作，開發人類太空飛行的未來。目前，SpaceX 公司和 NASA 簽訂合約價值為 26 億美元，波音則是 42 億美元。