不信官方說法 標普國際評級：Fed升息之路還沒走完

聯準會 (Fed) 週三 (20 日) 維持利率不變，並大幅削減了今年升息的所有預測。但美國金融服務巨頭標普全球評級 (S&P Global Ratings) 認為，Fed 並未「完全排除」升息。

標普評級首席亞太經濟學家 Shaun Roache 指出，他認為今年或明年初可能會出現另一次升息，因為經濟成長優於預期，勞動市場強勁，為升息留下了空間。

Fed 週三的聲明與此前聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的預測相較變得更溫和。FOMC 之前曾預測在 2018 年升息 4 次後，2019 年將升息 2 次。

FOMC 週三表示，在進一步提高利率之前，它將保持「耐心」。

鑑於全球經濟正在經歷「趨軟」，Roache 承認「Fed 暫停升息以觀察數據來了解情況如何發展是合理的。」不過，他表示，他認為對全球成長的擔憂「有點過頭了」。

該評級公司預計今年的美國經濟成長率將達到「2% 以上」，並且每月將創造約 13 萬個就業崗位，Roache 表示，該數字高於美國經濟就業成長的「自然率」。

他解釋，「這意味著失業率將繼續走低，工資成長將繼續上揚，這可能是 Fed 今年或者明年初可能再升息一次的原因。」

Roache 說，保持利率穩定的最新決定對於亞太地區的經濟來說是「好消息」。

他補充說，隨著全球貿易成長放緩，亞洲和其他新興市場將需要依賴國內需求，這需要投資。

Roache 解釋，「投資通常意味著這些國家的經常帳赤字更加廣泛，投資對利率也很敏感。」

「在這兩方面，較低的美國利率確實有助於這些經濟體，因為這意味著它們可以運用更大的經常帳赤字，並保持相當高的投資率，」「這對那些將可能因為出口成長放緩而辛苦掙扎的經濟體非常有幫助」。