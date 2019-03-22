2 倍 3 倍滿好買滿！川普敦促讓中國購買更多美國商品

財經媒體《CNBC》引述消息人士報導，美國總統川普正敦促美方貿易代表，讓中國同意購買更多美國商品，加倍甚至「三倍」提高目前的購買提議。

去年底川習會於 G20 會議期間登場，中國承諾已提出在六年內採購價值 1.2 兆美元的美國能源、農業品和飛機商品。

消息人士透露，長期以來，川普都希望中國 1.2 兆美元的採購提案能提高雙倍或三倍，然而，最新貿易逆差數據公布之後，川普近期再次明確表明，希望與中國達成更大的購買協議。

根據經濟分析局 3 月 6 日公布資料顯示，去年美國貿易赤字達到創紀錄的 8910 億美元，比前年增長 10%。

美國總統川普上任後，採取「美國第一」政策，企圖重新平衡全球貿易，致力縮減貿易逆差，結束不公平的貿易做法，去年開始便與中國大打貿易戰，雙方你來我往，互祭關稅。

消息人士稱，令人擔憂的是，不斷提高的貿易逆差讓數兆美元的投資相形見絀，要求中國加大採購的提案將面臨挑戰。

美國對外關係委員會國際經濟學資深研究員 Brad Setser 表示，如果中國進一步對美國豬肉、牛肉、大米或玉米市場開放，那麼中國可以提高其報價總額。

然而，該報導指出，除非中國大幅度和永久性地轉移其貨物採購，或重新包裝以前披露的訂單，否則將難以實現達到數兆以上的採購額。

近期外媒傳出，中國考慮排除購買波音飛機事故飛機品項，而中國希望購買更多的半導體和高技術產品，也因為安全問題遭到美國晶片業者拒絕，加大縮減美中貿易逆差的難度。

國際金融研究所 (Institute of International Finance) 中國研究負責人 Gene Ma 稱，如果中國不能購買更多的波音飛機，而且不允許中國購買敏感技術和國防產品，那就沒有機會來增加中國對美國商品的採購清單。