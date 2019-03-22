中國經濟趨緩是「自己造成的」 耶魯學者：川普關稅非主因

美國總統川普或許認為，他祭出的懲罰性關稅，是導致中國經濟成長趨緩的主因；然而，耶魯大學學者指出，中國經濟趨緩，主要肇因於北京當局大力執行去槓桿化政策，「是他們自己造成的」。

為防範金融風險，中國政府自 2016 下半年起，展開去槓桿行動，對影子銀行和充斥資產泡沫的金融市場，進行整頓；值得注意的是，過去 1 年來，中國經濟成長趨緩的跡象，越來越明顯。

中國國務院總理李克強於第 13 屆全國人大 2 次會議，發表政府工作報告時表示，2019 年，國內生產毛額 (GDP) 年增率目標為 6.0% 至 6.5% 區間 (低於 2018 年的 6.6%)，今年中國將面臨更多、更大的風險和挑戰，「要做好打硬仗的充分準備」。

前摩根士丹利首席經濟學家、現任耶魯大學研究員的經濟學者 Stephen Roach，在接受 CNBC 採訪時強調，中國經濟面臨下行壓力，主因在於，北京當局大力執行去槓桿化政策，美國對其徵收的懲罰性關稅，只是強化下行壓力，「並非壓力主要來源」。

Roach 稱，在北京當局祭出大規模減稅降費措施的情況下，中國經濟可望於 2019 下半年逐漸回穩，GDP 估將維持在 6% 左右。

第 8 輪美中高階貿易談判，將於 3 月 28、29 日，在北京登場；對此，Roach 說，兩國可望達成協議，但這只是初步協議；包括科技、產業政策，以及強制技術轉移等結構性問題，難在短期內獲得解決，雙方必須持續溝通。