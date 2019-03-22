日本3月製造業PMI報48.9 產出下滑創三年來最快

根據週五 (22 日) 發表的 2019 年 3 月 Nikkei 日本製造業 PMI(快報值)，數據與上 (2) 月同為 48.9，低於景氣分水嶺的 50。透露出日本製造業的景氣狀況持續惡化。由於來自日本國內外的需求量大減，製造業產出出現 3 年多來最大幅度減少。
主要重點：
- 2019 年 3 月日本製造業 PMI 快報值與 2 月同為 48.9。顯示業界的景氣狀況持續惡化。
- 產量持續減少，新訂單也出現減少的現象。
- 景氣狀況感受仍舊低於長期平均值。
這次調查的資料收集期間為 2019 年 3 月 12 – 20 日。以下為日本製造業 PMI 快報值摘要。
|PMI
|減少，與上月份相同
|生產量
|減少，較上月幅度擴大
|新訂單數量
|減少，較上月幅度擴大
|新訂單 (出口)
|減少，較上月幅度擴大
|僱用
|增加，較上月幅度擴大
|剩餘訂單
|減少，較上月幅度擴大
|產品價格
|上揚，較上月幅度擴大
|採購價格
|上揚，較上月幅度擴大
|採購品庫存
|增加，一改上月作法
|完成品庫存
|減少，一改上月作法
|採購數量
|減少，較上月幅度擴大
|供應商交期
|長期化，較上月幅度擴大
|生產量預測
|正成長，較上月更為樂觀
負責此項調查的 HIS Markit 經濟學家 Joe Hayes，對於日本製造業 PMI 調查資料的評論為：「在第一季的最後一個月份，日本的製造業持續疲軟，PMI 快報值顯示業界狀況連續惡化。」
Joe Hayes 表示：「在內外需求大幅減少下，生產量出現過去 3 年多來最大減少趨勢。採購數量也出現減少，可看出企業認為景氣在短期內仍不會好轉有所警戒。在中國經濟成長趨緩及國際性貿易摩擦等負面材料影響下，景氣狀況感受在 3 月依然大幅低於長期平均水準」。