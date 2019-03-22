日本3月製造業PMI報48.9 產出下滑創三年來最快

根據週五 (22 日) 發表的 2019 年 3 月 Nikkei 日本製造業 PMI(快報值)，數據與上 (2) 月同為 48.9，低於景氣分水嶺的 50。透露出日本製造業的景氣狀況持續惡化。由於來自日本國內外的需求量大減，製造業產出出現 3 年多來最大幅度減少。

主要重點：

2019 年 3 月日本製造業 PMI 快報值與 2 月同為 48.9。顯示業界的景氣狀況持續惡化。

產量持續減少，新訂單也出現減少的現象。

景氣狀況感受仍舊低於長期平均值。

這次調查的資料收集期間為 2019 年 3 月 12 – 20 日。以下為日本製造業 PMI 快報值摘要。

PMI 減少，與上月份相同 生產量 減少，較上月幅度擴大 新訂單數量 減少，較上月幅度擴大 新訂單 (出口) 減少，較上月幅度擴大 僱用 增加，較上月幅度擴大 剩餘訂單 減少，較上月幅度擴大 產品價格 上揚，較上月幅度擴大 採購價格 上揚，較上月幅度擴大 採購品庫存 增加，一改上月作法 完成品庫存 減少，一改上月作法 採購數量 減少，較上月幅度擴大 供應商交期 長期化，較上月幅度擴大 生產量預測 正成長，較上月更為樂觀

負責此項調查的 HIS Markit 經濟學家 Joe Hayes，對於日本製造業 PMI 調查資料的評論為：「在第一季的最後一個月份，日本的製造業持續疲軟，PMI 快報值顯示業界狀況連續惡化。」

Joe Hayes 表示：「在內外需求大幅減少下，生產量出現過去 3 年多來最大減少趨勢。採購數量也出現減少，可看出企業認為景氣在短期內仍不會好轉有所警戒。在中國經濟成長趨緩及國際性貿易摩擦等負面材料影響下，景氣狀況感受在 3 月依然大幅低於長期平均水準」。