歐盟聲明：英脫歐期限無條件延期至4/12 有條件延期至5/22

根據歐盟峰會公報的內容，歐盟已向英國提供無條件延遲至 4 月 12 日，排除了 3 月 29 日脫歐大限出現「無協議脫歐的崩潰風險。

根據週五 (22 日) 最終歐盟峰會公報，歐盟已無條件將英國脫歐期限 (3 月 29 日) 延長至 4 月 12 日，這將消除英國無協議脫歐的直接威脅。若英國國會通過脫歐協議，歐盟同意英國脫歐期限延至 5 月 22 日。

歐盟委員會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 和英國首相梅伊 (Theresa May) 會唔前表示，歐盟已準備好應對所有情況，包括英國硬脫歐。

會後，容克稱：「我們所有人都客觀地意識到情況有多困難...... 我非常滿意，尤其是因為我們仍然有很多選擇。坦率地說，在我們開會之前我很傷心，現在我更加樂觀了。」

同時，梅伊於媒體受訪時談到，她相信最終英國肯定會離開歐盟。梅伊稱：「結果很明顯，我們應該離開歐盟，我相信英國政府與英國國會有責任尊重公投結果。」

英國國會已二度否決梅伊與歐盟達成的英國脫歐協議草案，外界多認為，目前延長「里斯本第 50 條」不會改變英國現有的基本選擇。

英國首相梅伊 (Theresa May) 告訴歐盟委員會主席容克 (Jean-Claude Juncker)，英國國會可以通過脫歐協議草案，但這遭到了懷疑。

此前，英國首相梅伊正式向歐盟提出申請，將英國脫歐期限延後至 6 月 30 日，以避免參與歐洲議會選舉。梅伊表示，她遺憾不得不尋求延期英國脫歐期限，並指責英國國會沒有執行 2016 年公投的結果。