美國股市持續上漲 為何不見投資人普天同慶？

自 12 月 24 日收盤低點以來，至週二收盤為止，S&P 500 大漲了近 500 點，或 20%。道瓊工業平均指數亦狂漲約 4000 點，或 19%。Nasdaq 漲幅更高達 25%。

然而，美國股市，一如近十年的多頭走勢一般，依舊未能獲得投資人的青睞。面對這波自 2009 年以來最佳的年初漲勢，投資人似乎始終不為所動，或守於場外，或減碼以對。

其實，任何整理或回檔，都可能是新的進場機會。

目前，雖然股市氣氛依舊低迷，股價却持續走強。S&P 500，道瓊與 Nasdaq 較去年所創的歷史高點，僅低約 5% 或更少。

過去五個交易日，紐約證券交易所有 620 檔股票創新 52 週高點，僅有 95 檔股票創新一年低點，比例為 6.5 比 1。

更重要的是，這波漲勢讓 S&P 500 站上了 200 日移動平均線，約 2750 點水準，為漲勢可望持續的良好跡象。

最重要的則是，S&P 500 似乎已突破 2820 點關卡，即前次交易區間的高點，亦為技術分析師所認定的上檔壓力。穾破該壓力，股市可望進一步走高。

投資通訊 "階段與週期" 的編輯麥賽爾斯 (Ron Meisels) 指出，「1 月初，有分析師認為股市的漲勢，只是空頭市場的反彈，將再回測波段低點。但現在看來，這波漲勢較可能是強勁的長期漲勢。」

然而，投資人並未全面買單。廣受矚目的技術指標，少有樂觀訊號。上週為止，Investors Intelligence 網站的多空比例僅 2.45，大幅低於 2018 年底所創的 30 年高點 5。

另外兩項較可信的指標 -- 美銀美林的多空指標與 CNNMoney 的恐懼與貪婪指數，均指向投資人有部份貪婪，但並未達到引發大幅賣壓的極端水準。

過去五週，投資人自股票基金與 ETF 抽出資金達 43 億美元，顯示股市仍具有大量悲觀氣氛。

分析師麥賽爾斯指出，未來幾週，股市可能回檔 3% 至 5%，讓投資人消化近來的漲幅。該跌勢可能讓 S&P 500 跌向 2660 點水準，低於 200 日移動平均線。若於該水準守住，麥賽爾斯相信股市將能恢復漲勢，並突破新高點。

或許只有新高點才能讓投資人再度歡欣鼓舞，普天同慶。而道瓊距歷史高點仍有逾千點上漲空間。