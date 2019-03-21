2018華為PCT專利申請冠全球！5G專利取得國際領先

聯合國世界知識產權組織 (WIPO) 週二 (19 日) 公布 2018 年全球 PCT(Patent Cooperation Treaty) 專利申請數量的分布和增長概況，中國 PCT 數量呈快速增長，達到 53345 個，年增 9%，其中又以華為申請數量創下新高，高居世界首位。

華為 PCT 申請數量冠全球 圖片來源：WIPO

根據統計，2018 年 WIPO 專利申請總量共達 25.3 萬個，年增 3.9%，創歷史新高，亞洲國家申請數量首次過半，以中、印、韓三國增長速度最快。路透社預計，中國 PCT 總量有望在 2 年內超越美國，搶下世界第一寶座。

2018 年 PCT 申請數量美國居首、中國、日本緊追其後 圖片來源：WIPO

在中國 PCT 總量中，僅華為一家公司的 PCT 數量就超過中國總量的 10%，一舉超越 2016 年的龍頭中興達 2.5 倍之多，中興在 2018 年勉強居於前 5，東京方 (BOE)PCT 數量達 1813 個，名列第 7。

在專利申請技術領域中，電子通信取代計算機科學，成為專利數量最多的領域，占比 8.6%，迅速增長主因來自於中國企業。

2018 年 PCT 申請領域，電子通信取代計算機科學，成為專利數量最多的領域圖片來源：WIPO

截至今年 2 月初，華為共計有 1539 項 5G 必要專利，遠超過其他企業。根據德國專利數據公司 IPlytics 統計，華為、中興通訊、中國電信科學技術研究院以及 OPPO 擁有的專利數量佔全球 5G 標準必要專利達 36%，較中國 4G 專利占比增長約 2 成，顯示中國在 5G 方面取得國際領先水平。

相較之下，高通 (QCOM-US)、英特爾 (INTC-US) 等美國企業僅持有 14% 的關鍵 5G 專利，以華為代表的中國企業在 5G 方面的影響力與日俱增，2017 年華為的研發支出為 130 億美元，龐大的研究預算和高度市場化競爭對技術的推動，使中國在 5G 關鍵技術上取得領先地位。

此外，其技術專利涵蓋範圍之廣，也使得全球企業在使用技術前必須向中國支付專利費來取得授權。

專家表示，專利淨收益取決於各大企業生產了多少數量的產品，擁有相對較多的專利數量，但同時生產很多應用到其他家專利的產品，專利淨收益仍可能為負值，但考量華為擁有的專利數量遠超過競爭對手，專利差勢必為其帶來相當可觀的專利收入。

在 5G 專利收費上，華為尚未公布其專利收費標準，但此前華為曾宣布將在專利許可活動中嚴格遵守公平、合理、無歧視、不敲詐產業和社會的準則，並致力推動比 4G 更低且透明的專利累計費率，因此業內人士猜測，華為的專利費用應不會高於高通。