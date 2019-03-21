美光CEO看好5G、摺疊手機可望帶動新買氣

美光科技 (MU-US) 週三 (20 日) 盤後公布第二財季財報營收 58.4 億美元，大於市場預期的 58.0 億美元，美光科技 CEO 表示，相信未來 5G、折疊手機，以及創新的 AR、VR 等科技趨勢，將帶領美光進一步成長。

美光 CEO Sanjay Mehrotra 看好未來 5G 產業，莫羅特拉說道：「我們相信 5G、可摺疊手機、以及即將推出的增強 (AR) 和虛擬現實 (VR) 等創新技術，將為公司帶來進一步的成長，我們預計從 2020 年開始，將可以為智慧型手機產生新的營收。」

展望下一季，美光週三 (20 日) 所公布的每股純益 (EPS) 財測、營收財測等皆不如市場預期，主要是受到記憶體晶片需求放緩所拖累。

美光 Q3 財測不及華爾街預期

Q3 EPS 預期：介於 75 至 95 美分 vs. 1.18 美元 (FactSet 調查的共識預期)

Q3 營收預期：介於 46 億至 50 億美元 vs.53 億美元 (FactSet 調查的共識預期)

減少資本支出

美光高層在法說會上表示，為了因應晶片銷售下滑趨勢，將縮減資本支出。

Mehrotra 表示，他將閒置 DRAM 和 NAND 晶片的晶圓投片量，等待數據中心在今年下半年返回成長。「為了應對近期產業狀況，我們果斷降低供應成長，以符合產業需求。但另一方面我們持續投資並執行戰略重點，以降低成本和提高產品組合中的高價值解決方案。」

今年至週三收盤，美光股價上漲約 26%，係因市場預期晶片產業下半年將復甦，而美光是 DRAM 和 NAND 晶片市場的領導者。

本月稍早，產業調研公司 TrendForce 報告指出，今年第一季 DRAM 定價已大降約 30%。