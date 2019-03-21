〈分析〉低通膨揮之不去 聯準會沒理由升息 只能繼續保持耐心

美國聯準會週三 (20 日) 一如預期決定不升息，還準備自 5 月開始減緩縮表的速度，至 9 月完全停止縮減。主席鮑爾 (Jerome Powell) 更發表超鴿派談話，表示由於全球風險對經濟前景構成壓力並且通膨仍然保持低迷，利率可能在「一段時間內」維持不變。

鮑爾再次強調了「耐心」，他說：「我們沒有看到表明我們應該升息或降息，數據表明我們應該保持耐心，讓形勢隨著時間推移而變得更為明朗。」

鮑爾表示，本次經濟擴張已有 10 年，但是通膨仍然明顯未達目標，「這是我們耐心等待的原因之一。」

美國通膨偏低已逾 4 分之 1 世紀

事實上，美國已經長久處於低通膨狀態，前次美國通膨率在 3% 以上，已經是 26 年前的事了。去年下半年，儘管失業率寫下 1960 年代以來新低，薪資漲幅來到 10 年來最快，通膨仍略有下降。

傳統觀點認為，當勞動市場如此吃緊時，沒有理由出現這種狀況。Fed 最關注的 12 月核心 PCE 數字，僅有 1.9%，仍稍低於官方對整體通膨 2% 的目標值。

低通膨已經變成現在常態，自 1993 年以來，核心 PCE 就未再超過 2.6%。

美國通膨已長久偏低 (圖表取自 Maket Watch)

高通膨曾經是聯準會首要的打擊目標，在通膨最烈的 1970 年代末期，聯準會面對兩位數字的通膨率，即使在 1990 年代初，通膨也還有 4% 左右。不過聯準會接下來的嚴打通膨似乎太過成功，多年以來只有零星的時刻，美國的通膨出現 2% 以上的數字。

最終，這逼使鮑爾保持「耐心」。

低通膨料將持續

Wilmington Trust 首席經濟學家及前聯準會顧問 Luke Tilley 表示，鮑爾的說法表明，當前的模型無法運作，這種情況下，聯準會只能先觀望再說。

聯準會需要更多明確，而且壓倒性的證據，證明通膨已經加溫，才會提高利率。當前的利率雖然已經由接近零，來到 2.25-2.5%，但以歷史標準來看，仍是十分偏低。

Renaissance Macro Research 總經主管 Neil Dutta 表示，要看到數據，聯準會才會動手，這說明他們會保持相當長時間的「耐心」，因為通膨很難飆升。

看數據才行動也有風險

部分經濟學家擔心，如果通膨最終來到造成麻煩的水準，依聯準會現在的回應方式，可能會反應過慢。

BMO Capital Markets 資深經濟學家 Sal Guatieri 表示，核心通膨已經約 30 年都只在 2% 附近。

這與 1990 年代後網際網路興起，並帶來全球化與自動化步伐加快有關。跨國公司得以利用大量廉價勞動力和亞洲低生產成本，藉由控制成本而非大幅提高價格，來維持利潤。

Guatieri 指出，這些力量能使低通膨維持很長時間，但不意味著會永遠保持這個狀態。