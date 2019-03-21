【華冠投顧】盤後分析：多頭攻勢銳不可擋

劉彥良 分析師

無論是美中貿易協商的發展，亦或是聯準會的升息政策，全都往有利行情的方向走，台股自然是持續墊高。只要美股沒有出現長黑 K 棒的空頭吞噬型態之前，多頭的步調就不會被打亂。

多頭攻勢銳不可擋，但融資餘額還在低檔，而融券餘額卻在高檔，明顯的是一般投資人大多還在場外看戲，甚至進場放空和行情對賭，這樣一來反倒更加助漲行情，接下來許多公司開始要強制融券回補，軋空行情可望維繫台股高檔不墜。

盤面上呈現的還是輪動輪漲，今天接棒演出的是光學股，但主角並非蘋概股的大立光 (3008) 和玉晶光 (3406)，而是被天風證券郭明錤分析師最新點名的亞光(3019)，無論是之前的新鉅科(3630) 還是揚明光(3504)，只要被他點到幾乎都成了上漲的保證。至於郭分析師看好亞光的理由為其可能打入華為 P30 Pro 供應鏈，此外也有小米和其他車載鏡頭訂單的挹注。

亞光強勢攻上漲停板，帶動了主攻車載鏡頭的佳凌 (4976) 和熒茂 (4729) 大漲，今年無論是手機多鏡頭、智慧家庭或車用感測鏡頭的成長趨勢，都會為光學產業帶來新的活血，但是哪些公司真的受惠，我覺得還是讓營收數字來說話。以亞光為例，前 2 月營收僅年增 3.4%，所以現在漲的或許只是題材，就看後續有沒有辦法繳出實質的成績單。

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