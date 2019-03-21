【日盛投顧】續創波段新高

◆盤勢分析

1. 因美股高檔震盪，晨間亞股持續震盪。周四台股以早盤以小高盤開出，11 點過後，在 2330 台積電、2308 台達電等權值股走高，帶動加權緩步走升，終場指數收 10,609.55 點，上漲 57.99 點，漲幅 0.55%，創下波段反彈新高。

2.OTC 指數開高震盪收高，終場收 139.04 點，上漲 0.46%，再創年內新高價位。目前上方壓力為 142 點，下方支撐為 137 點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股連續第五天收紅 K 棒，維持沿五日線走高態勢。

(2) 量能：成交量微縮至 1,111.24 億元，後續宜快速補量。

(3) 技術指標：日 KD 指標轉向上、MACD 柱狀體走揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 99.27 億元；外資 + 99.4 億元、投信 - 3.92 億元、自營 + 3.79 億元。



光學、散熱模組、PCB 亮眼

1. 電子類股

(1) 光學股：3019 亞光董事會宣布將配息 2.3 元，盤中港資分析師點名看好，股價強勢漲停，再創近期新高價；帶動二線的光學股 3504 揚明光、3059 華晶科、4976 佳凌盤中量出走強。

(2) 散熱模組：族群持續輪動，3017 奇鋐打入華為供應鏈，周四尾盤強勢漲停，3338 泰碩、3324 雙鴻尾盤收高。

(3)PCB：法人多日買超，3037 欣興股價延續近期強勢，股價再度上漲 2%；上游 6274 台燿、6213 聯茂、2383 台光電股價表現強勢。

(4)5G、網通：營收與產業趨勢佳，3363 上詮股價早盤在攻高；網路通訊設備 2314 台揚、2332 友訊股價創波段新高。

2. 非電子類股

水泥：亞泥中國獲利大幅增長三倍，帶動母公司 1102 亞泥周四股價放量攻上近期新高；連動 1101 台泥股價上漲超過 1%。