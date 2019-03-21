三井化學、台塑 聯手生產車用複合材料

根據日刊工業新聞 21 日的報導，日本三井化學 (4183-JP) 與台塑 (1301-TW) 將擴大雙方的合作關係。三井化學為了確保碳纖維的穩定供應，將在 2019 年與台塑簽訂合約，未來將用來生產汽車所使用的碳纖維複合材料。

日本三井化學與台塑，過去在中國寧波的鋰電池電解液廠具有合作關係，而這次則將合作範圍擴展到了碳纖維。三井化學在將台塑所生產的碳纖維與聚丙烯等材料混合後，作成管狀或帶狀的成品，可替代過去的金屬材質，當作汽車骨架、內裝、外裝、地板及補強材料。

三井化學、台塑將聯手生產車用複合材料 (圖：AFP)

三井化學一直都想發展碳纖維複合材料，由於本身沒有生產碳纖維，所以持續的在尋找供應商。而台塑則是在碳纖維產品方面，一直想盡辦法開拓客源。這回兩家公司在複合材料上共同進行研發，因取得一定成果，而湊成了進一步的合作關係。

三井化學將新建聚丙烯 / 碳纖維複合材料的生產工廠，目前正在尋找適合的落腳地點，預計在 2019 年就會作出決定。初步將鎖定歐洲高級車市場，也將活用 2018 年 1 月併購的 ARRK(7873-JP) 在德國的據點。其過去在歐洲所累積的經驗，也有利於減少費用支出，而未來更將推廣到日本等市場。除了用於建材及汽車之外，也思考擴展在其他產業上的應用。

日本生產碳纖維的廠商有 TORAY(3402-JP)、TEIJIN(3401-JP)，以及三菱化學等。這幾家公司在碳纖維複合材料的研發也都下了不少工夫。然而目前在碳纖維複合材料的使用上，只有航空業及風力發電較為積極，對於生產成本較為敏感的汽車製造業則是不如預期。

碳纖維複合材料所使用的樹脂材料仍以環氧樹脂為主流，而在聚丙烯材質的汽車保險桿與汽車儀表板製作具豐富經驗的三井化學，也打算以拿手的聚丙烯為武器，在碳纖維複合材料市場殺出一片天。