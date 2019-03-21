JEITA：日本2月電視出貨量 年減7.8%

日本電子情報技術產業協會 (Japan Electronics and Information Technology Industries Association，JEITA) 在週三 (20 日) 公布了 2019 年 2 月份日本民生用電子機器出貨統計數據。電視出貨量年減 7.8% 至 34.8 萬台，在近 10 個月以來首次低於去年同期。

日本 2 月電視出貨量當中 4K 電視年增 18.5% 至 17.9 萬台，而 OLED 電視年增 70.2% 至 1.6 萬台；而在 2019 年 1 月時，OLED 電視的出貨量更較去年同期增加 133.4% 至 1.4 萬台。

由於中國等國家所生產的廉價電視產品，以及部分日本業者自行推出的自有品牌電視產品人氣上升，因採取低價策略的緣故，造成電視機這類映像機器在 2 月出貨金額年減 12% 至 470 億日圓。

從日本 2019 年 2 月的電視出貨量占比來看，4K 電視的比例高達 51.4，已成為市場主流；而 OLED 電視則因其高貴的身價，只占整體出貨量的 4.6%。

日本在 2018 年 12 月正式展開 4K、8K 的節目播放，雖在近期有帶動 4K、8K 電視的需求，但是目前似乎已經趨於平穩。

4K 電視已成日本市場主流 (圖：AFP)

而從電視尺寸分類來看：

29 吋以下的出貨占比約 16.7%

30 – 39 吋的出貨占比約 23.9%

40 – 49 吋的出貨占比約 33.9%

50 吋以上的出貨占比約 25.3%

顯示 40 – 49 吋的電視機，在日本市場仍為主流。

在其他產品方面，衛星導航等車用機器的出貨金額年增 0.5% 至 532 億日圓，音響相關機器的出貨金額年增 9.5% 至 64 億日圓。